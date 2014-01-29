Кубок края по горным лыжам стартует в Приморье

В четверг, 30 января на горнолыжной базе «Грибановка» в селе Анисимовка пройдет первый этап Кубка Приморского края по горным лыжам в дисциплине слалом.

В соревнованиях могут принять участие все желающие, в возрасте от 10 лет, независимо от уровня катания, сообщили в департаменте физической культуры и спорта. Соревнования проводятся без стартовых взносов.

Длина трассы – 500 метров, перепад высот – 100 метров.

Регистрация участников начнется в 10:00, старт первой попытки – в 12:00. В 17:00 состоится закрытие соревнований.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.