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Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова
Глава Приморья Олег Кожемяко:«Я даже не хочу слушать, почему это произошло, просто как можно быстрее верните буквы на место»
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко сегодня, 28 октября, посетил ледовый дворец «Полюс», в котором встретился с представителями спортивной общественности региона, а также родителями юных спортсменов. Учитывая специфику «Полюса» - здесь тренируются хоккеисты, фигуристы и любители шорт-трека – речь на встрече шла о развитии ледовых видов спорта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Во время обсуждения ситуации, которая сложилась в ледовом дворце, который все привычно называют «Фетисов-Арена», один из участников дискуссии напомнил, что два года назад со здания исчезли буквы «ФЕТИСОВ».
По этому поводу Олег Кожемяко заявил:«Я даже не хочу слушать, почему это произошло, просто как можно быстрее верните буквы на место». Заодно он сообщил, что лично знаком с легендарным хоккеистом и знает о его роли в развитии спорта в регионе.
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Фетисов в свое время был сенатором от Приморского края только потому, что больше других мест в других регионах ему не нашлось, а чиновники не хотят отказываться от своих «теплых» местечек. Он выполнял свою работу и ничего более как многие другие люди, которые работают в других сферах деятельности и многие делают намного больше (врачи спасают жизни, спасатели и т. д. ), чем он за свою жизнь, но их именами не называют ледовые арены… Можно найти более достойное название, к примеру, общественным голосованием.