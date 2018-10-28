Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова

Глава Приморья Олег Кожемяко:«Я даже не хочу слушать, почему это произошло, просто как можно быстрее верните буквы на место»

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко сегодня, 28 октября, посетил ледовый дворец «Полюс», в котором встретился с представителями спортивной общественности региона, а также родителями юных спортсменов. Учитывая специфику «Полюса» - здесь тренируются хоккеисты, фигуристы и любители шорт-трека – речь на встрече шла о развитии ледовых видов спорта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Во время обсуждения ситуации, которая сложилась в ледовом дворце, который все привычно называют «Фетисов-Арена», один из участников дискуссии напомнил, что два года назад со здания исчезли буквы «ФЕТИСОВ».

По этому поводу Олег Кожемяко заявил:«Я даже не хочу слушать, почему это произошло, просто как можно быстрее верните буквы на место». Заодно он сообщил, что лично знаком с легендарным хоккеистом и знает о его роли в развитии спорта в регионе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.