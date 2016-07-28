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Приморские спортсмены стали призерами на чемпионате мира по тхэквондо
Среди более чем 350 участников турнира приморцы стали лучшими в нескольких дисциплинах
На прошедшем в Казани чемпионате мира по тхэквондо спортсмены из Приморского края сумели завоевать пять золотых и четыре серебряные медали. Соревнования собрали в одном зале более 350 тхэквондистов из 25 стран мира. Несмотря на сильную конкуренцию, приморцы отличились как в командном зачете, так и в личном первенстве, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Юбилейный, десятый чемпионат мира по тхэквондо прошел в Казани с 12 по 19 июля под эгидой Глобальной федерации тхэквондо (GTF). В соревнованиях приняло участие более 350 спортсменов из 25 стран мира. В состав сборной России вошли тхэквондисты из Приморского края, которые по итогу сумели занять призовые места на пьедестале чемпионов.
Андрей МИХАЙЛОВ вернулся на родину с двумя золотыми медалями, полученными в командном зачете. Первая награда досталась сборной страны за лучшую спецтехнику по разбиванию досок, а вторая - за прыжки.
- Я сразу рассчитывал на победу, но на деле все соперники оказались очень подготовленными и сильными, поэтому в борьбе за первое место пришлось изрядно потрудиться. А следующие серьезные соревнования, на которые я отправлюсь, - чемпионат России, который пройдет уже в апреле. А еще через год надеюсь выступить на чемпионате Европы, - рассказал Андрей Михайлов, чемпион мира по тхэквондо.
На первенстве мира отличились и приморские девушки. Екатерина БОГАТЫРЕВА завоевала три серебряные медали: за командные зачеты в «масоги» и «хьенге», а также в парном смешанном «хьенге».
Еще одна приморская тхэквондистка, Людмила МЕЛЬНИКОВА, выиграла три золотые медали и одну серебряную. Она внесла свою лепту в победу сборной России в дисциплине «спарринг» и командном «хьенге», а также помогла завоевать второе место в смешанном «хьенге». Кроме этого, спортсменка взяла золото в личном спарринге в категории «свыше 63 кг».
- В сборную страны прошли самые сильные тхэквондисты, поэтому я был уверен в своих спортсменах и шансы на победу у них были высокие. Для Андрея этот чемпионат не первый, а вот девочки впервые выступили на соревнованиях такого уровня и проявили себя очень хорошо. Они вообще очень упорные спортсменки. В планах на будущее - сделать из своих подопечных мастеров спорта и чемпионов, - рассказал Владимир МИХАЙЛОВ, президент Приморской федерации тхэквондо GTF.
Стоит отметить, что приморские тхэквондисты все чаще и чаще становятся призерами крупных и престижных соревнований. Во многом сказывается поддержка депутата Законодательного собрания Валерия КАНА. Выступая в качестве куратора партийного проекта «Детский спорт», парламентарий помогает спортивным федерациям Приморья развиваться и добиваться успехов в воспитании юных спортсменов.
- Попасть в сборную России по тхэквондо - большая честь для спортсмена, а оправдать доверие и привести свою команду к победе - вдвойне почетно. Наши тхэквондисты стали украшением сборной страны и показали высокий уровень подготовки спортсменов в Приморье. В рамках проекта «Детский спорт» я планирую продолжать сотрудничество с федерацией тхэквондо GTF и всячески поддерживать наших ребят для их реализации в спорте, - отметил Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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