Яхтсмены Владивостока отличились на международной регате 2012 Korea Cup International Yacht Race

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая, ZRPRESS. С 16 по 24 мая в Южной Корее проходили традиционные соревнования 2012 Korea Cup International Yacht Race, 5-й Кубок Кореи.

Регата состояла из двух коротких гонок на акватории г.Хупо и о.Уллындо, и двух длинных морских гонок по маршруту: г.Хупо – о. Уллындо (84 м.мили), о.Докдо – г.Хупо (124 м.мили). Гонки проходили в двух классах яхт: ORC-Club и Open. Всего в соревнованиях участвовало 9 яхт в классе ORC и 17 – в классе Open.

В регате принимало участие 10 российских экипажей. Также на рейде у Хупо стоял российский фрегат «Надежда». Он сопровождал яхты в длинных гонках.

Первая гонка стартовала 18 мая. И по её итогам призовые места в обоих классах достались российским экипажам!

В классе Open первое место заняла яхта «Carrera», г. Владивосток, капитан Сергей Беляев. Второе место было у «Странника», г. Находка, капитан Геннадий Чечурин. В классе ORC первое место завоевала яхта «First», г. Находка, капитан Александр Трофименко. Второе место у яхты «Елена», капитан Николай Королёв. Третье место у «Гастиона», г. Находка, капитан Александр Папруга.

И уже на следующий день, 19 мая, был дан старт первой морской гонки от Хупо до Уллындо. Гонка протяжённостью 90 миль прошла очень быстро. Яхты стартовали в субботу в 11.00, а уже в 22.30 первая яхта пересекла финишную линию на входе в рыбную гавань.

К финишу первой пришла яхта «Elena», за ней – «Carrera». Третьей была корейская яхта «Diva», а четвёртой – «Таласса» (г. Артём, капитан Николай Смирнов).

По пересчету в классе ORC первое место заняла яхта «Elena», второе – «Гастион». В классе Open победила яхта «Надежда» (г. Владивосток, капитан Александр Макеев). Второе место досталось яхте «Таласса».

21 мая прошла ещё одна коротка гонка, протяжённостью всего в пять миль. Но из-за отсутствия ветра она растянулась более чем на три часа. В результате в контрольное время прохождения дистанции уложилась только яхта «First» из Находки.

22 мая вечером яхты совершили переход в 48 миль до Докдо, где утром 23 мая началась последняя гонка регаты, протяжённостью 125 миль.

По прогнозу ветер был слабым, а за несколько часов до финиша скис совсем. Лёгкие яхты поначалу ещё как-то двигались, а лодкам побольше было совсем трудно.

Яхты, которые сообразили, что к финишу они не успевают, приняли решение сойти с дистанции. Это была владивостокская «Надежда» и часть корейских яхт.

В этой гонке в абсолютном времени уверенно победила яхта «First». Вторым пришёл «Гастион», третьей – «Elena».

Победу же по сумме двух длинных гонок в классе ORC завоевала «Elena». Второе место занял «Гастион».

В классе Open первой к финишу пришла «Таласса». Она же и заняла первое место по итогам двух гонок. Вторым к финишу пришёл «Странник», сообщает Алёна Степанова, специалист по связям с общественностью яхт-клуба «Семь Футов».

На торжественной церемонии награждения принимающей корейской стороне были вручены памятные подарки от Приморской Федерации парусного спорта за радушный и тёплый приём.

