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БАСКЕТБОЛ: «Спартак-Приморье» стартовал в плей-офф с поражения

28 Апреля 2012, 11:32 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля, ZRPRESS. «Спартаку-Приморье» начал борьбу за 5-8 места с поражения в Казани 62:72. Приморцы первую половину встречи держались на равных 39:39, но после перерыва сказалось преимущество УНИКСа в классе.

Тем не менее, в начале заключительной десятиминутки ДЕНИСОН забросил сверху, а разыгравшийся в последних играх ГОЛЯХОВ повторил успех БАБУРИНА двумя точными трехочковыми подряд, и от преимущества хозяев осталось всего 2 очка, - 57:55. Но дальше последовали 11 очков за 4 минуты лучшего игрока встречи ЛАЙДЕЯ и преимущество казанцев выросла до двузначного.

Ответная игра состоится во Владивостоке 6 мая, начало в 15:00 по местному времени. Преимущество домашней площадки в серии с нашей командой УНИКС получил из-за лучшей разницы забитых-пропущенных очков в личных встречах, хотя всю дистанцию команды прошли одинаково: 8 побед, 10 поражений и по одной победе в очном противостоянии.

Борис ЛИВАНОВ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Команда очень прилично выглядела, хорошо боролась, пыталась не отдавать инициативу, но у нас не нашлось лидера, который бы мог в решающий момент взять на себя игру, а в УНИКСе эту роль выполнил Лайдэй.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

Фото: spartakbasket.ru

Автор: Олег Клименко
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