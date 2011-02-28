Приморский спидвей финишировал в Дальнегорске

27 февраля на дальнегорском стадионе «Темп» завершился открытый чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду. В финальных заездах приняли участие 18 спортсменов из Уссурийска, Хабаровска, Благовещенска, Райчихинска, Усть-Илимска и Дальнегорска.

Популярные соревнования собрали на трибунах стадиона около 3000 поклонников. Дальнегорск любит спидвей, ведь в этом городе живет один из лучших спортсменов страны в этом виде спорта, восьмикратный чемпиона мира, почетный житель Дальнегорска Владимир Фадеев. Сегодня он – бессменный главный судья соревнований по мотоспорту, которые проходят в Дальнегорске. Вот и 27 февраля Владимир Леонидович вывел колонну участников на стадион и представил ее зрителям. В числе участников – сильнейшая на Дальнем Востоке пятерка спортсменов. Особых оваций удостоился дальнегорец Григорий АМАЗАСПЯН. Ему было предоставлено почетное право поднять флаг соревнований.

По ходу соревнований Григорий Амазаспян дважды лидировал в заездах и уверенно боролся за третье место. Чтобы определить обладателя «бронзы», пришлось провести перезаезд между Григорием Амазаспяном и Андреем ИВАНОВЫМ, с которым они в ходе дальнегорского этапа набрали равное количество очков. И лишь неудача на старте этого заезда не позволила Григорию Амазаспяну подняться на третью ступеньку пьедестала почета.

Упорная борьба развернулась также между претендентами за второе и третье места, за которые боролись Максим БАРАБОШКИН и Петр ШЕВЧЕНКО. Им также пришлось встретиться в специальном заезде для того, чтобы определить лучшего. В результате призовые места в дальнегорском этапе распределились следующим образом: на первом месте Максим Барабошкин (Усть-Илимск), на втором – Петр Шевченко (Уссурийск), на третьем – Андрей Иванов (Уссурийск). Григорий Амазаспян занял четвертое место.

Дальнегорский этап завершил чемпионат края, также были подведены итоги сезона и вручены призы участникам и победителям чемпионата Приморского края. Места на пьедестале почета распределились следующим образом: на первом месте – Андрей Иванов (Уссурийск), на втором – Петр Шевченко (Уссурийск), на третьем – Максим Барабошкин (Усть-Илимск). Впрочем, подарки получили все участники соревнований. За это спасибо спонсорам - дальнегорским предпринимателям и местным предприятиям. Специальный приз для Григория Амазаспяна приготовил депутат Думы ДГО Виктор ТАРАБАРИН. А в подготовке и проведении соревнований огромную помощь оказали ООО «Чампион», ЗАО ГХК «Бор», ЗАО «Коммунэлектросервис», дальнегорский филиал «Примавтодора».