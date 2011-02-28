www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Приморский спидвей финишировал в Дальнегорске

28 Февраля 2011, 15:45 | Приморье

27 февраля на дальнегорском стадионе «Темп» завершился открытый чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду. В финальных заездах приняли участие 18 спортсменов из Уссурийска, Хабаровска, Благовещенска, Райчихинска, Усть-Илимска и Дальнегорска.

Популярные соревнования собрали на трибунах стадиона около 3000 поклонников. Дальнегорск любит спидвей, ведь в этом городе живет один из лучших спортсменов страны в этом виде спорта, восьмикратный чемпиона мира, почетный житель Дальнегорска Владимир Фадеев. Сегодня он – бессменный главный судья соревнований по мотоспорту, которые проходят в Дальнегорске. Вот и 27 февраля Владимир Леонидович вывел колонну участников на стадион и представил ее зрителям. В числе участников – сильнейшая на Дальнем Востоке пятерка спортсменов. Особых оваций удостоился дальнегорец Григорий АМАЗАСПЯН. Ему было предоставлено почетное право поднять флаг соревнований.

По ходу соревнований Григорий Амазаспян дважды лидировал в заездах и уверенно боролся за третье место. Чтобы определить обладателя «бронзы», пришлось провести перезаезд между Григорием Амазаспяном и Андреем ИВАНОВЫМ, с которым они в ходе дальнегорского этапа набрали равное количество очков. И лишь неудача на старте этого заезда не позволила Григорию Амазаспяну подняться на третью ступеньку пьедестала почета.

Упорная борьба развернулась также между претендентами за второе и третье места, за которые боролись Максим БАРАБОШКИН и Петр ШЕВЧЕНКО. Им также пришлось встретиться в специальном заезде для того, чтобы определить лучшего. В результате призовые места в дальнегорском этапе распределились следующим образом: на первом месте Максим Барабошкин (Усть-Илимск), на втором – Петр Шевченко (Уссурийск), на третьем – Андрей Иванов (Уссурийск). Григорий Амазаспян занял четвертое место.

Дальнегорский этап завершил чемпионат края, также были подведены итоги сезона и вручены призы участникам и победителям чемпионата Приморского края. Места на пьедестале почета распределились следующим образом: на первом месте – Андрей Иванов (Уссурийск), на втором – Петр Шевченко (Уссурийск), на третьем – Максим Барабошкин (Усть-Илимск). Впрочем, подарки получили все участники соревнований. За это спасибо спонсорам - дальнегорским предпринимателям и местным предприятиям. Специальный приз для Григория Амазаспяна приготовил депутат Думы ДГО Виктор ТАРАБАРИН. А в подготовке и проведении соревнований огромную помощь оказали ООО «Чампион», ЗАО ГХК «Бор», ЗАО «Коммунэлектросервис», дальнегорский филиал «Примавтодора».

Автор: Татьяна Курочкина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru