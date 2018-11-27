Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" меняет главного тренера
Переговоры ведутся в том числе и с иностранными специалистами
Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» по обоюдному решению сторон договорился о расторжении контракта с главным тренером Милошем ПАВИЧЕВИЧЕМ (на фото), в прошлом сезоне приведшим команду из Владивостока к победе в Суперлиге. Отставке предшествовала серия из поражений в регулярном чемпионате и Кубке России, сообщает газета "Золотой Рог".
Исполнять обязанности главного тренера будет приморский специалист Максим УЧАЙКИН, занимавший в команде пост помощника тренера. Однако, по данным газеты «Золотой Рог», клуб ведет переговоры, как минимум, с двумя претендентами на пост главного тренера. При этом возвращение во Владивосток Бориса ЛИВАНОВА, ныне находящегося без работы, не рассматривается.
Черногорец Милош Павичевич возглавлял «Спартак-Приморье» с августа 2016 года.
«Спартак-Приморье» благодарит Милоша Павичевича за проделанную работу, высокие спортивные результаты и желает успешного продолжения тренерской карьеры!», - говорится в сообщении приморского клуба.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК "Спартак-Приморье".
Новости тематики
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" меняет главного тренера
- Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова
- "Спартак-Приморье" не выдержал испытания Петербургом
- Фитнес будущего в World Class
- Во Владивостоке в спортивную программу ВЭФ включены три регаты
- Юные футболисты из Владивостока представят Приморье на всероссийских соревнованиях по футболу
- Приморье вышло на старт
- В Находке возродили футбольный клуб "Океан"
- "Луч" вернул историческое название
- Красно-белая заявка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"