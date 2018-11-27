"Спартак-Приморье" меняет главного тренера

Переговоры ведутся в том числе и с иностранными специалистами

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» по обоюдному решению сторон договорился о расторжении контракта с главным тренером Милошем ПАВИЧЕВИЧЕМ (на фото), в прошлом сезоне приведшим команду из Владивостока к победе в Суперлиге. Отставке предшествовала серия из поражений в регулярном чемпионате и Кубке России, сообщает газета "Золотой Рог".

Исполнять обязанности главного тренера будет приморский специалист Максим УЧАЙКИН, занимавший в команде пост помощника тренера. Однако, по данным газеты «Золотой Рог», клуб ведет переговоры, как минимум, с двумя претендентами на пост главного тренера. При этом возвращение во Владивосток Бориса ЛИВАНОВА, ныне находящегося без работы, не рассматривается.

Черногорец Милош Павичевич возглавлял «Спартак-Приморье» с августа 2016 года.

«Спартак-Приморье» благодарит Милоша Павичевича за проделанную работу, высокие спортивные результаты и желает успешного продолжения тренерской карьеры!», - говорится в сообщении приморского клуба.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".