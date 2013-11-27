www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Приморский "Восток" досрочно завоевал Кубок губернатора

27 Ноября 2013, 14:51 | Приморье

Хоккейная команда «Восток» из города Арсеньева выиграла Кубок губернатора ЕАО по хоккею с мячом. 23-24 ноября на биробиджанском стадионе «Дальсельмаш» проводился Кубок губернатора Еврейской Автономной области по хоккею с мячом. В соревнованиях участвуют четыре команды – биробиджанская «Надежда», «Восток» из Арсеньева Приморского края, «Урожай» из поселка Смидович ЕАО и хабаровский «СКА-Нефтяник-2».

23 ноября состоялись три матча. В первом «Восток» со счетом 4:1 обыграл «Урожай», во втором «Урожай» со счетом 2:1 победил «Надежду» (все голы были забиты во втором тайме этой встречи), в третьем «Восток» со счетом 4:1 обыграл «СКА-Нефтяник-2».

24 ноября в 9.30 утра начался матч между «Востоком» и «Надеждой». Борьба носила упорный характер, приморские хоккеисты атаковали, биробиджанцы держали оборону и отвечали контратаками. На перерыв команды ушли, не «размочив» счет. Во втором тайме игра носила обоюдоострый характер. Минуты за три до конца встречи «Восток» организовал очередную атаку, и Вячеслав БРАТЧЕНКО, выступавший под номером 18, свой шанс не упустил. За минуту до конца встречи «Надежда» получила право на выполнение углового удара, но этот шанс не был использован. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Востока» — к огорчению местных болельщиков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: спорт  хоккей 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru