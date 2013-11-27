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Приморский "Восток" досрочно завоевал Кубок губернатора
Хоккейная команда «Восток» из города Арсеньева выиграла Кубок губернатора ЕАО по хоккею с мячом. 23-24 ноября на биробиджанском стадионе «Дальсельмаш» проводился Кубок губернатора Еврейской Автономной области по хоккею с мячом. В соревнованиях участвуют четыре команды – биробиджанская «Надежда», «Восток» из Арсеньева Приморского края, «Урожай» из поселка Смидович ЕАО и хабаровский «СКА-Нефтяник-2».
23 ноября состоялись три матча. В первом «Восток» со счетом 4:1 обыграл «Урожай», во втором «Урожай» со счетом 2:1 победил «Надежду» (все голы были забиты во втором тайме этой встречи), в третьем «Восток» со счетом 4:1 обыграл «СКА-Нефтяник-2».
24 ноября в 9.30 утра начался матч между «Востоком» и «Надеждой». Борьба носила упорный характер, приморские хоккеисты атаковали, биробиджанцы держали оборону и отвечали контратаками. На перерыв команды ушли, не «размочив» счет. Во втором тайме игра носила обоюдоострый характер. Минуты за три до конца встречи «Восток» организовал очередную атаку, и Вячеслав БРАТЧЕНКО, выступавший под номером 18, свой шанс не упустил. За минуту до конца встречи «Надежда» получила право на выполнение углового удара, но этот шанс не был использован. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Востока» — к огорчению местных болельщиков.
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