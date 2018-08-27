Юные футболисты из Владивостока представят Приморье на всероссийских соревнованиях по футболу

Команда одержала волевую победу в матче с командой «Шахтер» со счетом 3-2 на финальных матчах краевого этапа. Победители представят Приморский край на всероссийском финале турнира. В рамках группового этапа ребята сыграют с командами лучших непрофессиональных игроков из Москвы, республики Башкортостан, Архангельской и Волгоградской областей. Игру во всероссийском финале продолжат команды-победители в своих группах и вышедшие в плей-офф.

Главный приз для победителей турнира в старшей возрастной группе (14-15 лет) – участие в международном футбольном лагере CОРА в России, где ребята смогут представить страну на одноименном международном турнире юношеских команд. Программа лагеря включает тренировки, семинары, игры, футбольные турниры и экскурсии. Известные спортивные тренеры и звезды мирового футбола станут наставниками юных футболистов.

«Кожаный мяч» – это не просто игра. Это социальный проект, который дает возможность обычному ребенку стать заметным для футбольного сообщества, показать свои спортивные качества и построить карьеру в будущем. В то же время это весьма масштабный проект, который позволяет поддерживать культуру спорта по всей стране.

В 2017 году победители краевых соревнований турнира «Кожаный мяч» впервые отправились сразу на объединенные всероссийские состязания. Всего в федеральных соревнованиях принимают участие 74 команды из различных регионов России.

О турнире «Кожаный мяч»:

Самый известный и массовый турнир по детскому и юношескому футболу «Кожаный мяч» был создан в 1964 году по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Ивановича Яшина и с тех пор неизменно собирает под своими знамёнами сотни тысяч мальчишек, мечтающих играть в футбол. За долгие годы существования турнира он помог раскрыть таких звезд советского и российского футбола как Олег Романцев, Андрей Шевченко, Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Валерий Карпин, Алан Дзагоев и многих других.

Газета "Золотой Рог", Владивосток