Приморцы успешно выступают на V летней Спартакиаде учащихся России

В Находке закончились соревнования третьего этапа V летней Спартакиады учащихся России по футболу. Впервые в истории этой Спартакиады первое место заняли приморские футболисты, завоевав право на участие в финале.

Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, в Барнауле продолжаются соревнования по последнему виду спорта третьего этапа Спартакиады – гребле на байдарках и каноэ. Однако уже можно подвести первые итоги общекомандного первенства среди субъектов Дальневосточного федерального округа. С большим отрывом лидирует Приморский край, на втором месте – Хабаровский край, на третьем – Амурская область.

Сейчас начались финальные соревнования Спартакиады. Завершились выступления спортсменов по греко-римской борьбе и тяжелой атлетике. Приморские тяжелоатлеты в очередной раз подтвердили свой высокий уровень – в командном зачете они заняли 3 место. Благодаря успешному выступлению штангистов Приморский край занимает 6 место среди субъектов Российской Федерации.

Кроме того, завершился дальневосточный этап пятой летней спартакиады учащихся России по пляжному волейболу. Победу в этом соревновании одержали воспитанники спортклуба «Волейбол-Приморье», которые и будут представлять наш регион на всероссийском финале.

Напомним, Спартакиада учащихся России проходит каждые два года, приморские спортсмены неизменно занимают первые места в Дальневосточном федеральном округе, сообщает пресс-служба администрации ПК.