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В Бизнес-спартакиаде Приморья приняли участие 15 команд

27 Марта 2013, 13:11 | Приморье

23 марта во Владивостоке в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС состоялось торжественное закрытие четвертой Бизнес-спартакиада Приморья.

На мероприятие подведены итоги ежегодного турнира, который  проходил на протяжении пяти недель на различных спортивных площадках города по инициативе членов партии Единая Россия и при поддержке администрации Владивостока. Вручил награды победителям спортивных номинаций по результатам соревнований мэр Игорь Пушкарёв.

Участниками чемпионата в этом году стали более 250 человек из 15 команд – известных коммерческих фирм города: «Спектр техники», «Соллерс-ДВ», группа компаний «Континент», центр судоремонта «Дальзавод», «Ратимир»,  «Кока-кола», фабрика натяжных потолков «Твой стиль», «Камчатский меридиан», группа компаний «Славда», «Первая медиа группа», ИП Смаль, Центр ремонтных технологий «Точка Опоры», ДВОРАН, «Ростелеком», «Сбербанк». Все участники – непрофессиональные спортсмены, занимающие активную жизненную позицию, работающие в разных областях: от менеджеров среднего звена до юристов больших подразделений и коммерческих директоров.

Четвертая бизнес-спартакиада проводилась с целью популяризации и претворения в жизнь на территории Приморья спортивных состязаний большого масштаба, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших команд, обмена опытом среди участников и, кроме того, поиском новых партнеров в бизнес среде, а также укрепления межкорпоративных связей.

Активные представители предприятий и организаций всех форм собственности Владивостока и Приморского края  сражались в 9 видах спорта: хоккей с шайбой,  сноубординг, горнолыжный спорт, лыжные гонки, пулевая стрельба, шахматы, боулинг, волейбол, мини-футбол на снегу.  

По словам  Президента Бизнес-спартакиады Приморья  - Евгения Минуты, мероприятие стало ежегодным благодаря высокой активности  участников из разных фирм города, которых становится все больше. «Мы крайне довольны успехом нашего мероприятия, с каждым годом о нем узнают все больше людей и больше команд выявляют желание участвовать», – отмечает Евгений Минута.

Кроме всего прочего, в планах организаторов провести в этом году еще и летнюю спартакиаду уже по другим видам спорта.

Партнерами четвертой Бизнес-спартакиады стали: Сеть фитнес-клубов «Мастер Джим»,  информационный интернет-портал Primamedia.ru, Фабрика натяжных потолков «Твой стиль», развлекательный комплекс «Фабрика», ГК «Славда», компания «Oxy Bar», Журналы «AG», «VladHealth», газета «Золотой Рог». Компания «Coca-Cola Hellenic»,  «Федерация бейсбола Владивостока», магазин одежды с национальной символикой «RelanZero», спортивный комплекс «Чемпион».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: Бизнес-спартакиада Приморья 



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