Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские таэквондисты снова лучшие в России
ПРИМОРЬЕ, 27 марта, ZRPRESS. В минувшие выходные, 24 и 25 марта, в столице Башкортостана Уфе прошли Открытый V Чемпионат и V Первенство России по таэквон—до ИТФ. В нем приняли участие 355 спортсменов из 18 регионов страны.
По итогам соревнований сборная Приморского края заняла первое общекомандное место. Хозяева Чемпионата, спортсмены Башкирии, остались вторыми. Третье место завоевали тхэквондисты Волгоградской области.
— Результатами выступления наших приморских ребят я, естественно, доволен. Мы в очередной раз подтвердили, что приморские таэквондисты сильнейшие в стране, — прокомментировал успех приморцев президент Всероссийской федерации развития Таэквон—до (ИТФ) Валерий КАН.
Досье "ЗР"ТАЭКВОНДО - направление восточного единоборства северокорейской школы ИТФ. Написание "тхэквондо" используется, когда речь идет о южнокорейской школе ВТФ. Это принципиально, поскольку такие написания закреплены как торговые марки. Кстати, если строго следовать правилам, то правильнее будет именно таэквондо. Но к тому времени, когда южные корейцы появились в России со своей школой, северные корейцы здесь уже активно преподавали и даже юридически закрепили за своей школой название таэквондо. Именно поэтому южным корейцам пришлось выдумывать несколько иное название.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Красно-белая заявка
- "Адмирал" чистит коньки
- Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
- Юные футболисты из Приморья и Магадана полетят в Сочи за победой
- Забрезжил "Луч" надежды
- Дальневосточный финал Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" вновь состоится во Владивостоке!
- Во Владивостоке стартует полуфинал соревнований "Будущее зависит от тебя"
- Фетисов: профессиональный хоккейный клуб - это дорогое удовольствие
- Футбол начинается с тебя: Уссурийск становится ближе к Лондону
- Во Владивостоке пройдут ледовые мотогонки
Новости раздела
- В Находке возродили футбольный клуб "Океан"
- "Луч" вернул историческое название
- Красно-белая заявка
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- "Адмирал" чистит коньки
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение