Приморские таэквондисты снова лучшие в России

ПРИМОРЬЕ, 27 марта, ZRPRESS. В минувшие выходные, 24 и 25 марта, в столице Башкортостана Уфе прошли Открытый V Чемпионат и V Первенство России по таэквон—до ИТФ. В нем приняли участие 355 спортсменов из 18 регионов страны.

По итогам соревнований сборная Приморского края заняла первое общекомандное место. Хозяева Чемпионата, спортсмены Башкирии, остались вторыми. Третье место завоевали тхэквондисты Волгоградской области.

— Результатами выступления наших приморских ребят я, естественно, доволен. Мы в очередной раз подтвердили, что приморские таэквондисты сильнейшие в стране, — прокомментировал успех приморцев президент Всероссийской федерации развития Таэквон—до (ИТФ) Валерий КАН.

Досье "ЗР"

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».