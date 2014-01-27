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На лед "Фетисов Арены" пускают только по спецпригласительным
Взять в прокат коньки и покататься на льду концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена» 21 января смогли 50 приморцев из числа тех, кто в прошлом году принял участие в опросе, посвященном законопроекту «О земле». Об этом бодро отписались СМИ и пресс-службы в конце минувшей недели. Далее шло заверение о том, что скоро покататься на катке смогут все желающие. Однако насколько скоро история умалчивает…
Вдохновленные скорой возможностью покататься на крытом катке «Фетисов Арены» многие горожане приехали туда в минувшие выходные. Однако пройти на каток смогли только обладатели спецпригласительных с отметкой «Участник народной экспертизы».
Не пускают на каток даже платно. Более того, как выяснилось, сама система приема оплаты там еще не выстроена. По словам одного из охранников, пока все участники «Народной экспертизы» не накатаются, вход «простым смертным» в «Фетисов Арену» заказан.
Напомним, более 110 тысяч приморцев - участников «Народной экспертизы» - оценили закон «О бесплатном предоставлении земли в целях жилищного строительства».
Так что кататься «эксперты» и прочие обладатели халявных пригласительных будут еще долго. По экспертной оценке наблюдательных охранников Арены - где-то до конца февраля.
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