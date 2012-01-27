Открытие горнолыжной трассы в приморском Арсеньеве откладывается

Открытие горнолыжной трассы на арсеньевской сопке Обзорной, намечавшееся на 10 декабря, откладывается из-за недостаточного количества снега. Об этом сообщил директор горнолыжной базы «Восток» Александр ЮШИН.

Из-за малого количества снега на трассе дата открытия горнолыжного сезона в Арсеньеве пока не определена. Система оснежения не достроена, и поэтому, как всегда, приходится ждать природного снега. Канатная дорога прошла техническое освидетельствование и готова к эксплуатации. Что касается цен на услуги базы, то стоимость подъёма осталась прежней: 100 руб. за час и 1200 руб. - дневной абонемент, на учебной горе - 40 руб. за час и 600 руб. соответственно. Изменилась стоимость проката оборудования – 400 руб. для взрослых и 200 руб. детский. Услуги инструктора теперь будут стоить 500 руб./час.