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Спортсмены-инвалиды Приморья показали, как нужно побеждать!

26 Сентября 2015, 12:31 | Приморье

В Уссурийском реабилитационном центре прошла осенняя спартакиада с участием инвалидов, живущих в домах-интернатах Приморья. И вновь лучшие результаты по двум дням соревнований показали хозяева: команда Уссурийского реабилитационного центра лидировала и в футболе, и в легкой атлетике, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказали в департаменте труда и социального развития, в нынешней спартакиаде приняли участие 185 человек. В составе девяти команд молодые инвалиды соревновались на всех спортивных площадка УРЦ: бегали на 60 и 200 метров, прыгали в длину с разбега, показывали мастерство в толкании ядра и метании мяча.

Особое внимание было уделено состязанию спортсменов – колясочников. Спортивная борьба развернулась между 11 представителями Уссурийского реабилитационного центра, Седанкинского, Покровского и Майского интернатов.

По итогам лёгкой атлетики среди девушек победила команда Уссурийского реабилитационного центра. На втором месте представительницы  Партизанского, на третьем – Раздольненского интернатов. Среди юношей также лидировал Уссурийский реабилитационный центр, «серебро» у Раздольненской команды. Третьимистали спортсмены из Покровского интерната.

Традиционно самыми зрелищными и эмоциональными стали соревнования по футболу. За победу боролись шесть команд. В итоге вместе с уссурийцами на пьедестал почета поднялись команды Липовецкого и Майского интернатов.

Призёры получили грамоты и медали, а команды победители – кубки и спортивный инвентарь, который предоставил департамент труда и социального развития Приморского края.

Нынешняя спартакиада впервые проходила под девизом Специальной Олимпиады  2015 года «Достигнуть вершин!». Напомним, что этим летом наши социальные учреждения вошли в Приморское территориальное отделение Специальной Олимпиады России – международное спортивное движение, обеспечивающее лицам с умственной отсталостью условия для занятий спортом.

Базой для новой общественной организации стал как раз Уссурийский реабилитационный центр. Именно здесь ежегодно проходят спортивные праздники, на которые собирается около трёхсот спортсменов, в том числе, с ментальной инвалидностью.

Вице-губернатор Павел Серебряков, который не раз был в числе зрителей,  подчеркивает: эти особые соревнования – лучшее доказательство того, что сила духа, стремление к победе творят чудеса.

«Для этих ребят нет ничего невозможного. И высокие результаты, победы и даже проигрыши заслуживают искреннего уважения», – убежден он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: футбол  спартакиада  спорт  легкая атлетика  паролимпиада 



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