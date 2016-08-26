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Тхэквондистка из Уссурийска стала победительницей первенства России

26 Августа 2016, 15:38 | Приморье

Соперниками Эллы Борисовой стали 16 титулованных российских спортсменок

Спортсменка из Уссурийска Элла БОРИСОВА стала победительницей первенства России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок, которое прошло с 9 по 15 августа в городе Нальчике. Соперниками нашей землячки были 16 титулованных тхэквондистов. В финальном бою Борисова, несмотря на тяжелый нокдаун от соперницы из Краснодара, сумела собраться с силами и победить. Теперь Элла пополнит ряды сборной команды России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На крупнейшие соревнования в Кабардино-Балкарскую Республику прибыло около 600 спортсменов из разных регионов страны. Помощь в организации поездки уссурийской спортсменки на первенство России оказал Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК - РЕГИОНАМ».

- На первенстве России был очень большой конкурс, так как это престижные соревнования. Наша тхэквондистка Элла Борисова победила, и это дает ей шанс участвовать в соревнованиях более высокого уровня. Попав в сборную России, наша землячка будет защищать честь страны на международной арене. Элла Борисова - первая спортсменка по тхэквондо ВТФ из Уссурийска, которая стала победительницей на первенстве России, - рассказал президент Федерации тхэквондо Уссурийска Александр ХЕГАЙ.

По признанию Александра Хегая, у Эллы появилась еще большая уверенность в собственных силах после того, как она завоевала золотую медаль на играх «Дети Азии». Надежды тренера и всей уссурийской федерации девушка с блеском оправдала.

- У Эллы на первенстве России было 16 соперников, и все они были очень сильные и титулованные. Она впервые дралась в этом весе на первенстве России. Первые два боя она выиграла досрочно. Третий бой был с представительницей из Челябинска. А вот четвертый бой для Эллы был самым тяжелым: в финале ей пришлось драться с сильной спортсменкой из Краснодара Александрой ПАШКОВОЙ. На первых минутах Элла получила тяжелый нокдаун от соперницы, но все равно нашла в себе силы, собралась, к третьему раунду установила ничейный счет, а затем заработала сразу три балла, - рассказал тренер спортсменки Александр ЛИ.

Выигрыш на первенстве России позволит уссурийской спортсменке войти в состав сборной страны и откроет путь на чемпионаты Европы и мира. Цель Эллы Борисовой - высшие спортивные достижения и участие в Олимпийских играх.

- Победа Эллы Борисовой - пример упорного труда и желания достичь высоких вершин, несмотря ни на что. В том, что она стала первой в России в своей дисциплине, есть заслуга родителей, безусловно, и тренера Александра Ли. Их общие усилия привели уссурийскую спортсменку к победе. Сейчас непростая ситуация складывается с восприятием российских спортсменов мировым сообществом. Однако на таких, как Элла Борисова, и держится боевой дух наших спортсменов. Они не обращают внимания на мнение недоброжелателей, а приходят и побеждают. Невероятно обидно за наших паралимпийцев, которых лишили шанса на участие в соревнованиях в Рио-де-Жанейро. Это решение мне кажется бесчеловечным, - отметил депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: спорт 



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Комментарии

  • jasmineaim13:56, 29.08.2016#

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