Серферы и акулы под присмотром МЧС

Чемпионат России по серфингу проходит во Владивостоке

Специалисты МЧС Приморья из-за продолжающейся опасности нападения акул на людей взяли под свой контроль проведение во Владивостоке этапа Чемпионата России 2011 года по классическому серфингу, сообщает начальник пресс-службы ГУМЧС России по Приморскому краю Дмитрий Пилипчак.

25 августа во Владивосток съехались спортсмены со всей страны, готовятся к соревнованиям и следят за прогнозом погоды и новостями с охоты на акул-людоедов. Первые подходящие волновые условия для выхода на воду в бухте Щитовая обещаются 29 августа.

Нападения акул на людей в Приморье начались 17 августа. Первой жертвой стал местный 25-летний житель в бухте Теляковского, он лишился кистей рук. 18 августа у острова Желтухина в 20 метрах от берега хищник покусал ноги 16-летнему юноше. После несчастных случаев сотрудники МЧС следят за всеми пляжами, отдыхающие предупреждены об опасности, купающимся настоятельно рекомендовано воздержаться от купания в Хасанском районе.

Тем не менее, состязания серферов не отменяются, чемпионат России – большое событие для Приморья, готовились к нему весь год. Спасатели обещают сделать все возможное, чтобы исключить вероятность захода акул в бухту. На всех мероприятиях, которые сейчас проводятся на море, работают спасатели приморского МЧС, дежурит патрульный катер.

Более того, на акул-людоедов объявлена охота. Хищниц-людоедов пытаются поймать специалисты Росрыболовства, ученые и просто любители экзотической рыбалки. Предполагается, что хищником может быть белая акула и акула-Мако, но подтверждений, какая именно порода акулы заплыла в воды Владивостока и сколько именно особей, пока нет. В местной акватории водятся небольшие акулы, но этот вид совершенно безвреден. Опасные же для человека акулы и прежде заплывали в Японское море, но также всегда вели себя мирно и не нападали на людей. На поимку акул вышло шесть судов, которые мониторят территорию вплоть до границы с КНДР. Информацию о ходе поимки и миграции акул отслеживает руководитель по вопросам безопасности местного отделения федерации серфинга Юрий Акулов. Он контролирует вопросы обеспечения безопасности серферов через Спорткомитет Владивостока, УВД, городской администрации и МЧС. Президент российской федерации серфинга Феликс Пак комментирует: «Акулы для серферов дело не новое. Они часто тренируются в таких местах, где наличие хищников является нормой. Лезть в воду при явной угрозе нападения никто, конечно, не собирается. Оргкомитет чемпионата России плотно взаимодействует с органами МЧС и следит за ситуацией. Мы делаем все возможное, чтобы соревнования состоялись в максимально безопасных условиях для спортсменов и всех, кто будет работать в это время на воде».

Серферы и гости соревнований тем временем живут обычной жизнью. 27 августа состоится официальное открытие Чемпионата в местному клубе «Cockoo» и жеребьевка заездов, в течение недели состоится два йога-семинара – «Энергетические центры человека», «Медитация как способ познания себя и открытия новых возможностей. 10 тел сознания», «Сила и баланс – комплекс подготовки к серфингу». На 31 августа намечен концерт почетного гостя чемпионата, члена попечительского совета Российской федерации серфинга Ильи Лагутенко. В свободное от контестов время запланированы серф-трипы на острова Рейнике и Ливадия. Все желающие смогут пройти вводный курс в серфинг прямо на пляже соревнований.

Оргкомитет: Российская Федерация Серфинга www.surffederation.com

Спонсоры соревнований: Quiksilver, Creative

Генеральный информационный партнер: Men's Health

Официальный глянец: Собрание Exclusive

Официальное радио: VBC

Официальные инфопартнеры: Афиша@Mail.ru, Россия-2, AOne, VL, Sport Express Extreme, WarmUpTv, Водный Базар, Off, vladtime.ru, surf4you.ru

Партнеры: Фестиваль Русская Волна, Total Flame, Barrel, Pegas Touristik, Акос, Never Sleep Agency, школы серфинга La Preciosa, Surf Discovery, Take Off, Hostel Secret Spot