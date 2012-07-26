Ирина Чайка из Приморья – серебряный призер чемпионата Европы (U23)

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. Спортсменка волейбольного клуба «Приморье» Ирина Чайка в паре с москвичкой Юлией Абалакиной завоевала серебряные медали молодежного чемпионата Европы по пляжному волейболу (девушки до 23 лет), завершившегося на минувших выходных в Голландии. В финале российская пара в двух партиях уступила немкам Лабоуреур/Уолкенхост, посеянным на турнире под первым номером- 0:2 (15:21, 18:21).

В полуфинале Чайка и Абалакина на тай-брейке второй партии одержали победу над ещё одной парой из Германии – Оленброк/Бинек – 2:0 (21:16, 24:22).

На групповом этапе российский тандем одержал победы над эстонской, украинской и польской парами и вышел в первый круг основной сетки розыгрыша с первого места. На пути к полуфиналу россиянки одержали уверенные победы над командами из Голландии – 2:1 (17:21, 21:18, 15:13), Чехии – 2:0 (21:18, 21:14) и Польши – 2:0 (21:16, 21:14).

Всего в чемпионате принимали участие 24 сильнейших пар континента из 21 европейского государства.

«Золотой Рог».