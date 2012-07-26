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"Спартак-Приморье" все-таки дебютирует в еврокубке

26 Июля 2012, 02:03 | Приморье

Как и прогнозировал "ЗР", победитель российской Суперлиги "Спартак-Приморье" примет участие в третьем по значимости кубковом турнире Старого Света – EuroChallenge (Кубок Вызова). Правда, для того чтобы пробиться в основную сетку турнира подопечным Бориса ЛИВАНОВА необходимо пройти соперника по квалификационному раунду.

На встрече генерального секретаря ФИБА-Европа Нар ЗАНОЛИНА и вице-президента БК "Спартак-Приморье" Эдуарда САНДЛЕРА была достигнута договоренность о том, что домашний матч квалификационного этапа пройдет во Владивостоке. По сведениям "ЗР", в этом случае организаторы сведут в одну пару два российских клуба (в квалификации компанию красно-белым составят "Енисей", "Красные Крылья" и "Триумф").

Для выхода в групповой этап необходимо одержать победу по сумме двух матчей. Соперник красно-белых и место проведения первого и второго матчей определятся 7 июля в Барселоне. Пока же известно, что матчи квалификации пройдут 4 и 11 октября.

Напрямую в групповой этап EuroChallenge попал один российский клуб - "Нижний Новгород", занявший 5-е место по итогам розыгрыша БЕКО ПБЛ.

По сведениям "ЗР", команда соберется для подготовки к сезону ориентировочно 8 августа. Планируется, что основной предсезонный сбор красно-белые проведут в Европе.

Автор: Олег Клименко
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