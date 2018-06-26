"Луч" не может снять корейское проклятие

Команда из Владивостока ищет свою игру

Футбольный клуб «Луч-Энергия» на сборе в Южной Корее проиграл 0:2 клубу «Санджу Самну», выступающему в элитном дивизионе корейского футбола. В первом матче подопечные Рустема ХУЗИНА сыграли вничью 1:1 с клубом «Тэджон Ситизен» из второго по значимости футбольного дивизиона Кореи.

Состав «Луча» в первом тайме: Котляров, игрок на просмотре, Марущак, Насадюк, игрок на просмотре, Ким, Пономаренко, Замалиев, Дудкин, Носов, игрок на просмотре. На замену по ходу матча выходили Кротов, Машнев, Ветошкин, Хлебородов, Калугин, Гордиенко и три футболиста, находящихся на просмотре.

Как сообщает официальный сайт приморского клуба, в первом тайме хозяева владели небольшим игровым преимуществом, но воплотить его в голы не сумели. А вот после перерыва инициатива была уже у «тигров», но дивидендов нашей команде она, увы, не принесла: армейцы же смогли дважды поразить ворота «Луча».

Следующую контрольную игру в рамках своего второго учебно-тренировочного сбора «Луч» проведет 28 июня.

Очередное первенство ФНЛ открывается 17 июля. По проекту календаря «Луч» во Владивостоке примет «Химки», которые возглавил бывший главный тренер «Краснодара» Игорь ШАЛИМОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия"