Во Владивостоке пройдет четвертый этап Российской Дрифт Серии

Лучшие дрифтеры Дальнего Востока выступят на 4 этапе Российской Дрифт Серии – РДС Восток сезона 2015 года. Выступления пройдут 27 и 28 июня на трассе спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо». Об этом сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

У участников РДС Восток осталось два этапа, чтобы набрать как можно больше очков, и попасть в заветную восьмерку, которая будет представлять Дальний Восток в Супер Drift Битве в Красноярске 4-6 сентября. Напомним, что три первых этапа выиграл японский пилот Тэцуя Хибино.

Квалификационные заезды пройдут в субботу, 27 июня, в 16:00. Парные заезды начнутся в воскресенье, 28 июня, в 14:00.

Также в субботу на картинговой трассе пройдет 1-й этап чемпионата «Властелин кольца 2015. Летняя сессия II». Участниками гонок на прокатных картах Sodi RX7 могут стать все желающие. Для этого достаточно пройти обязательную квалификацию, которая продлится до 20:00 26 июня.

Детский «Ринго-парк» по традиции готовит насыщенную и интересную развлекательную программу для маленьких посетителей. В воскресенье с 14:00 до 18:00 здесь пройдут соревнования по слот-трекинговым гонкам Carrera.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.