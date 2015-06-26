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Во Владивостоке пройдет четвертый этап Российской Дрифт Серии
Лучшие дрифтеры Дальнего Востока выступят на 4 этапе Российской Дрифт Серии – РДС Восток сезона 2015 года. Выступления пройдут 27 и 28 июня на трассе спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо». Об этом сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
У участников РДС Восток осталось два этапа, чтобы набрать как можно больше очков, и попасть в заветную восьмерку, которая будет представлять Дальний Восток в Супер Drift Битве в Красноярске 4-6 сентября. Напомним, что три первых этапа выиграл японский пилот Тэцуя Хибино.
Квалификационные заезды пройдут в субботу, 27 июня, в 16:00. Парные заезды начнутся в воскресенье, 28 июня, в 14:00.
Также в субботу на картинговой трассе пройдет 1-й этап чемпионата «Властелин кольца 2015. Летняя сессия II». Участниками гонок на прокатных картах Sodi RX7 могут стать все желающие. Для этого достаточно пройти обязательную квалификацию, которая продлится до 20:00 26 июня.
Детский «Ринго-парк» по традиции готовит насыщенную и интересную развлекательную программу для маленьких посетителей. В воскресенье с 14:00 до 18:00 здесь пройдут соревнования по слот-трекинговым гонкам Carrera.
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