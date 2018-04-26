"Луч" может лишиться титульного спонсора

Вылет из ФНЛ, равнодушие спортивных чиновников к судьбе футбольного клуба из Владивостока может привести к потере его единственного партнера

Владивостокский «Луч-Энергия» может повторить судьбу многих российских футбольных клубов, прекративших свое существование из-за финансовых проблем. ИА PrimaMedia видит по крайней мере две причины, по которому это может произойти.

Причина первая – вылет «Луча-Энергии» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Вероятность такого исхода за четыре тура до конца чемпионата ФНЛ достаточно высока.

Страшно представить, что ожидает «Луч» в случае вылета из Футбольной национальной лиги в Профессиональную футбольную лигу. Зона «Восток» ПФЛ в настоящее время представляет поистине жалкое зрелище. Шесть команд, играющие в четыре круга, не представляющие никакого интереса ни для спонсоров, ни для болельщиков. Здесь играют либо футболисты «пенсионного» возраста, либо совсем «зеленые» юнцы. Если «Луч» окажется в этой компании, то на большом футболе в Приморье можно ставить крест, поскольку выбраться из долговой ямы, в которую угодил клуб, без серьезных спонсоров практически невозможно. А их у «Луча», попади он в «болото» зоны «Восток», точно не будет.

Однако «Луч» может лишиться единственного титульного спонсора, даже если команда сохранит прописку в ФНЛ.

В свое время администрация края и нынешний титульный спонсор договорились вместе спасать любимый в Приморье футбольный клуб. Как рассказали в клубе, партнер свое слово держит – за полгода им было перечислено порядка 100 млн рублей, которые ушли на погашение долгов по зарплате, текущие зарплаты, другие статьи расходов. А вот деньги из бюджета края по ряду причин поступают не в полном объеме (на сегодняшний день получено порядка 24 млн рублей), рассказал агентству исполнительный директор "Луч-Энергия" Евгения Стрижиченко. Зачастую это происходит по каким-то бюрократическим причинам.

- Финансовая ситуация остается тяжелой, - констатировал Стрижиченко. - Конечно, никто из нас сдаваться не намерен. «Луч» будет до конца биться за то, чтобы остаться в ФНЛ. Тем более, что есть люди, которые душой болеют за команду, делают много для того, чтобы спасти ее. Есть верные болельщики, подводить которых не хочется. И в то же время есть вопрос по бюджетным деньгам, которые до «Луча» почему-то не доходят.

Не выполнены договорённости и по передачи «Луч-Энергия» под тренировочную базу стадиона Юность, о котором команда мечтает давно. Ещё пять месяцев назад, в ходе предварительных переговоров между клубом, спонсором и администрацией края, чиновники пообещали передать «Юность» клубу, однако, по состоянию на сегодняшний день это так и не было реализовано.

Равнодушие краевых спортивных чиновников к судьбе футбольного клуба из Владивостока может породить цепную реакцию. Увидев, что «Луч» никто на самом деле сохранять не собирается и что футбол в Приморье, по сути, является обузой, титульный спонсор может прекратить сотрудничество с клубом. И понять его можно – в мире бизнеса результат имеет значение. Даже если это просто голы, очки и радость от победы, которую испытывают болельщики.

И уж тем более в мире бизнеса имеет значение корректность проекта, в который вкладываются частные средства. Готовность партнера, которому ты оказываешь помощь, признать старые ошибки, сделать все возможное для их исправления.

Как стало известно агентству из письма руководства клуба на имя врио губернатора, при внутренней проверке эффективности расходования денежных средств ФК «Луч-Энергия» в период, когда им руководило лицо, являющийся креатурой прежнего губернатора, были обнаружены значительные финансовые нарушения. В частности, ряду футболистов выплачивались некие «сомнительные» выплаты в размере 500-900 тысяч рублей. Общая сумма выданных таким образом денежных средств, по которым не были предоставлены отчетные документы, составила более 63 млн рублей, утверждает источник. Трудно предположить, что об этом не догадываются в профильном департаменте администрации, ответственном, в том числе, и за главный краевой футбольный клуб. Вопрос в том, кто из чиновников понесет ответственность за развал клуба с 60-летней историей и ответит перед законом за махинации с бюджетными деньгами?