Во Владивостоке Паралимпийский огонь пронесли по Золотому мосту

Эстафета Паралимпийского огня продолжается в Приморье. Факелоносцы пронесли огонь по мосту через бухту Золотой Рог. Сейчас они направляются к мосту на остров Русский.

Напомним, в ноябре 2013 года на приморских мостах уже побывал Олимпийский огонь. По Золотому мосту его пронесли именитые спортсмены, жители города, а также губернатор края Владимир Миклушевский.

«Настроение отличное, такие моменты запоминаются на всю жизнь! Приобщился к олимпийскому движению, к истории - это впечатляет! Уверен, это будет способствовать развитию спорта в Приморье!», - поделился впечатлениями глава региона после забега.

Открытие Золотого моста в праздничные дни для пешеходов уже стало доброй традицией.

Так, 1 мая 2013 года по нему прошла колонна демонстрантов, отмечавших День весны и труда, а после жители и гости города могли до глубокой ночи гулять помосту, наслаждаясь необыкновенными видами города.

В остальные дни мост также открыт для пешеходов, которые могут пользоваться специальными дорожками. Такое решение принято по инициативе Владимира Миклушевского.

Напомним, Эстафета Паралимпийского огня прошла в Приморье сегодня.

«Нашим паралимпийцам не занимать мужества, твердости духа и уверенности в победе. И мы будем болеть за них все 11 дней, пока будут проходить Паралимпийские игры», - заявил Владимир Миклушевский, открывая церемонию зажжения факела на Набережной Владивостока.

Факелоносцы пробежали по центральной части Владивостока к Золотому мосту. Далее – через Русский мост на территорию кампуса ДВФУ. Завершится Эстафета грандиозным праздником в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». Здесь же пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха.

ZRPRESS.RU, Владивосток.