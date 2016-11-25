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В Приморье хоккейным болельщикам сделали эксклюзивное предложение
«Ростелеком» представляет специальный телевизионный продукт для хоккейных болельщиков. Теперь во Владивостоке можно приобрести приставки «Интерактивное ТВ 2.0 | Эксклюзивное издание КХЛ» в стильном оформлении. Количество приставок специального тиража ограничено, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Ростелеком» является партнером Чемпионата КХЛ, обеспечивая высокоскоростные каналы связи для организации прямых телетрансляций матчей. Соглашение о партнерстве было подписано Президентом ПАО «Ростелеком» Сергеем Калугиным и Президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко в августе 2015 года.
«Интерактивное ТВ 2.0 | Эксклюзивное издание КХЛ» – это приставка плюс годовой доступ к основному пакету ТВ-каналов (включая Телеканал КХЛ) в любом месте, где есть интернет. А еще в комплект специально для хоккейных болельщиков в качестве бесплатного бонуса входят фирменная толстовка болельщика и настоящая шайба с автографом игроков Чемпионата КХЛ.
«Мы рады представить любителям хоккея уникальное предложение от «Ростелекома». Болеть за любимую команду с «Интерактивным ТВ 2.0» можно в любом месте, где есть интернет. Телеканал КХЛ и эксклюзивные подарки порадуют ценителей данного вида спорта», – сказал директор Приморского филиала «Ростелекома» Руслан Тулаганов.
«Интерактивное ТВ 2.0» – первое коробочное решение от «Ростелекома», которое можно приобрести с ноября 2015 года. Приставку можно подключить беспроводным способом – с помощью Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с), что не требует прокладки дополнительных проводов в квартире.
Приставка поддерживает все дополнительные сервисы «Интерактивного ТВ». Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, вернуться к началу программы, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня. В сервисе «Видеопрокат» доступны более 2,5 тыс. фильмов разных жанров и лет, в том числе 300 – в HD-формате, 60 – в 3D, а также около 80 сериалов. Многие фильмы появляются в «Видеопрокате» сразу после проката, еще до выпуска на DVD.
Сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV). Также обладатели приставки могут пользоваться популярными сервисами «Караоке» (3 тыс. песен) и «Родительский контроль» (ограничивает доступ детей к контенту в зависимости от возрастной маркировки).
Приобрести приставку «Интерактивное ТВ 2.0 | Эксклюзивное издание КХЛ» можно по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 57, подробную информацию можно получить по номеру 8-800-1000-800. Режим работы офиса «Ростелеком»: пн-вс: 09:00 – 19:00, без перерыва.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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