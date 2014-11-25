Во Владивостоке ожидается бум спортивного строительства

К Олимпиадам в Корее и Японии во Владивостоке может быть возведен целый ряд крупных спортивных объектов, причем строительство частично может быть профинансировано за счет продажи имущества ДВФУ. Об этом в ходе заседания комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗСПК сообщил директор департамента физкультуры и спорта Жан КУЗНЕЦОВ.

Как уточнил директор департамента, учитывая опыт проведения в Приморье заключительного этапа подготовки национальных сборных команд России перед Олимпийскими играми в Сеуле, Сиднее и Пекине, целесообразно рассмотреть проведение соответствующих мероприятий для подготовки олимпийских команд России перед зимними ОИ в Южной Корее 2018 года и летними ОИ в Токио 2020 года.

- В настоящее время совместно с Министерством спорта РФ, с учетом мнения общероссийских спортивных федераций прорабатывается концепция создания на территории Приморья тренировочной базы для проведения предолимпийской подготовки и акклиматизации спортсменов перед играми в Корее и Японии, а также механизм финансирования строительства объектов за счет средств, вырученных от продажи объектов ДВФУ на материковой части Владивостока, а также за счет средств федерального бюджета, - рассказал Жан Кузнецов.

По словам чиновника, уже предварительно рассмотрены варианты строительства на острове Русском тренировочной базы для олимпийцев, включающей пять спортивных объектов для летних видов спорта. Это крытый легкоатлетический манеж, дворец спорта для игровых видов, дворец спорта для единоборств, плавательный бассейн и трасса для соревнований по маунтинбайку. Кроме того, прорабатывается вопрос реконструкции стадиона «Динамо» во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.