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"Спартак-Приморье" стартует в ПБЛ на выезде против худшей команды прошлого чемпионата

25 Июля 2011, 12:00 | Приморье

Первый матч спустя два года после возвращения в элиту российского баскетбола "Спартак-Приморье" проведет 22 октября в подмосковных Люберцах против местного "Триумфа", в предыдущем розыгрыше чемпионата Профессиональной баскетбольной лиги (ПБЛ) финишировавшем на последнем, десятом месте.

Стоит отметить, что подмосковная команда, как и "Спартак-Приморье", к тому моменту проведет два матча квалификационного раунда Кубка Вызова ФИБА. Соперником нашей команды станет красноярский "Енисей", "Триумфа" – самарские "Красные Крылья". В межсезонье "Триумф" успел усилиться двумя легионерами - американским мощным форвардом Дэйвоном ДЖЕФФЕРСОНОМ и игроком канадской сборной, центровым Кайлом ЛЭНДРИ.

Первый домашний матч на паркете СК "Олимпиец" "Спартак-Приморье" проведет 30 октября против "Красных Крыльев". Согласно регламенту чемпионата, по итогам двухкругового регулярного первенства первые 8 команд выходят в плей-офф, а последние две разыграют серию за 9-е место.

"Задача на сезон для нашего клуба - научится работать в лиге, осмотреться, наладить инфраструктуру и принципиально не занять последнее место в турнирной таблице. Будем биться в каждом матче, серьезных усилений наш бюджет не предполагает, но я уверен, многие ребята, от которых ничего не ждут, проявят себя и выйдут на новый уровень", сообщил вице-президент БК "Спартак-Приморье" Эдуард САНДЛЕР.

Несколько слов о резерве. Молодежный чемпионат ПБЛ остался в том же формате, и согласно регламенту в нем будет участвовать команда, составленная из ребят 1990-94 г.р. Называться она будет "Спартак-ВГУЭС" и будет базироваться на базе университета в рамках сотрудничества "Спартака-Приморье" с ВГУЭС. За основу команды, участвующей в первенстве ДЮБЛ, будет взят состав команды "Спартак-Приморье-96".

Автор: Олег Клименко
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