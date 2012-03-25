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У приморского спорта появился новый куратор
ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ZRPRESS. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ определился с вице-губернатором, которому будет доверено развитие спорта в крае. Вместо Виктора МЯСНИКА (занимал должность вице-губернатора по вопросам ТЭК, природных ресурсов, физической культуры и спорта), перспективы которого в краевой администрации пока неясны, куратором спортивного блока назначен представитель Москвы Иван МОСТОВИЧ.
Напомним, что Виктор Мясник был одним из инициаторов создания "Луча-Энергия", пришедшего на смену "Лучу", и в свое время был председателем правления некоммерческого партнерства ФК "Луч-Энергия" (в настоящее время правление возглавляет председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края Галуст АХОЯН). Именно Виктора Мясника считают инициатором возвращения во Владивосток главного тренера "Луча-Энергия" Сергея ПАВЛОВА.
Отметим, что в отличие от Мясника и Ахояна, которые вместе с экс-губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ не упускали возможности выйти на футбольное поле (при этом иногда злоупотребляли своим служебным "весом"), Мостович, по слухам, к спорту равнодушен.
Тем временем "Луч-Энергии"завершил подготовку ко второму этапу первенства России по футболу. В заключительном контрольном матче на сборах в Южной Корее желто-синие обыграли местный "Кванджу", выступающий в элитном дивизионе национального первенства, со счетом 3:1.
Счет на 30-й минуте матча открыл Роман СЛАВНОВ. В начале второго тайма Алан КУСОВ удвоил преимущество, на 88-ой минуте Александр ААЛХАЗОВ довел счет до крупного. В уже добавленное арбитром время корейская команда все же сумела забить гол престижа.
23 марта "Луч-Энергия" возвращается во Владивосток. Первую игру после перерыва подопечные Сергея Павлова проведут на "Динамо" 26 марта, начало в 18.30. Соперником желто-синих станет хабаровский "СКА-Энергия".
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.
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