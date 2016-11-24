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Упорство и командный дух - путь к победе
Спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошла в Уссурийске
Пятая комплексная спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Уссурийске в минувшие выходные. Мероприятие объединило участников четырех команд из разных районов Приморского края.
По общему количеству баллов победу одержали представители Уссурийска, однако проявить себя сумели все без исключения на таких этапах, как веселые старты, дартс и баскетснайпер. На спартакиаде помимо участников и болельщиков присутствовали почетные гости, которые из года в год оказывают поддержку организаторам этого важного спортивно-социального мероприятия.
В спортивных соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие команды из Уссурийска, города Артема, Михайловского и Октябрьского районов.
Спартакиада состояла из трех этапов, в каждом из которых учитывались как индивидуальные успехи, так и общий результат. Участники соревновались на меткость в дартсе и баскетснайпере, а затем продемонстрировали ловкость, скорость и силу в веселых стартах.
Организаторами мероприятия выступили общественный фонд Приморского края «Мы вместе» и фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ». Также свою помощь оказал глава УГО Николай РУДЬ. Как отметили организаторы, их целью было создать праздничное настроение для участников, подарить им положительные эмоции и заряд бодрости.
- Спартакиада для людей с ограниченными возможностями - это шанс проявить себя и показать остальным, что жизнь не заканчивается, пока есть вера в свои силы и желание двигаться дальше. Я рад, что это мероприятие стало традиционным, а в перерывах между соревнованиями участники активно тренируются, постоянно улучшая свои показатели. Спасибо фонду социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» за помощь в организации спартакиады и многолетнюю поддержку спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края, председатель правления общественного фонда «Мы вместе» Валерий КАН.
По итогам спартакиады первое место в общекомандном зачете занял Уссурийск, второе - Михайловский район, а третье - Октябрьский. В веселых стартах победу одержали участники из Михайловского района, в дартсе и баскетснайпере всех вновь опередили уссурийцы. Стоит отметить, что дух соперничества на спортивной площадке уступил дружбе, а заслуженные награды получили все участники спартакиады.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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