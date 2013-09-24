Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Объявлены победители десятой спартакиады
24 Сентября 2013, 15:28 | Приморье
На днях завершилась 10 спартакиада работников компании «Аквагидрос». Спортивные состязания на предприятии проходят уже пять лет дважды в год.
На соревнования прибыли команды из всех филиалов предприятия около 150 человек. Участники спартакиады состязались в боулинге, эстафете, волейболе, стрельбе, дартсе, теннисе. В соревнованиях по волейболу первой традиционно стала команда филиала «Сельский». Все победители получили призы от магазина удивительных подарков te-store.ru.
В общекомандном зачете победила команда дирекции «Аквагидрос». Второе место – у филиала «Таежный», третье место заняла команда филиала «Мартовский».
Автор:
Теги: спорт
Новости тематики
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
- Приморский спорт станет Золушкой
- "Спартак-Приморье" проиграл на глазах американского легионера
- Новые партнеры футбольного клуба "Луч-Энергия" готовят аудит
- "Спартак-Приморье" начал подготовку к сезону в Сербии
- Иван Штыль выиграл два "золота"
Новости раздела
- "Адмирал" чистит коньки
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
- Юные футболисты из Приморья и Магадана полетят в Сочи за победой
- Забрезжил "Луч" надежды
- Дальневосточный финал Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" вновь состоится во Владивостоке!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
Loading...