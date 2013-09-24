Объявлены победители десятой спартакиады

На днях завершилась 10 спартакиада работников компании «Аквагидрос». Спортивные состязания на предприятии проходят уже пять лет дважды в год.

На соревнования прибыли команды из всех филиалов предприятия около 150 человек. Участники спартакиады состязались в боулинге, эстафете, волейболе, стрельбе, дартсе, теннисе. В соревнованиях по волейболу первой традиционно стала команда филиала «Сельский». Все победители получили призы от магазина удивительных подарков te-store.ru.

В общекомандном зачете победила команда дирекции «Аквагидрос». Второе место – у филиала «Таежный», третье место заняла команда филиала «Мартовский».