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Артемовцы - лидеры "Инваспорта-2012"
ПРИМОРЬЕ, 23 сентября, ZRPRESS. Арсеньев стал центром проведения краевой спартакиады инвалидов «Инваспорт-2012». В город приехали более двухсот спортсменов из разных уголков Приморья. В спартакиаде, которая объединила людей с ограниченными физическими возможностями, приняли участие 28 команд из разных муниципальных образований края.
В ходе торжественного открытия на стадионе «Авангард» огонь спартакиады зажег арсеньевец Сергей БАКАНОВ – чемпион Восточной Европы, Дальнего Востока по пауэрлифтингу, неоднократный победитель и призер краевых спартакиад среди спортсменов-инвалидов. В течение трех дней приморцы состязались по семи видам спорта – стрельбе, шашкам, шахматам, легкой атлетике, пауэрлифтингу, настольному теннису, дартсу. Соревнования проходили на различных спортивных площадках города. В итоге первое место завоевала команда из Артема, на втором месте – команда г. Арсеньева и на третьем – спортсмены Уссурийска.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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