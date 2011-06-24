Впервые финал кубка России PACIFIC OPEN-2011 пройдет в Приморье

9 июля во Владивостоке впервые пройдет финал кубка России по уличному баскетболу PACIFIC OPEN-2011 – этап мировой лиги Стритбаскет-Альянса. Раньше эти соревнования проходили только в Москве.

Как рассказали в баскетбольном клубе «Спартак-Приморье», наравне с сильнейшими российскими командами за победу и единственную путевку на Moscow Open будут сражаться команды из Азиатско-Тихоокеанского региона: США, Япония, Китай. Среди российских команд - победители региональных кубков по уличному баскетболу из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Калининграда, Красноярска, Краснодара, Уфы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Благовещенска и других городов.

Призовой фонд кубка - 5 тысяч долларов США.

Вниманию СМИ: оргкомитет PACIFIC OPEN-2011 начал аккредитацию журналистов для освещения финала Кубка России по уличному баскетболу.

Аккредитация дает право на доступ в ограниченные зоны для фото- и видеосъемки, в палатку для прессы, доступ к базе данных (фото и видеоматериалы), доступ к сети Wi-Fi.

Свои данные (ФИО, название СМИ и должность) необходимо прислать по адресу info@pacificopen.ru до 30 июня.