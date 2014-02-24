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Волонтеры Приморья успешно отработали на Олимпиаде в Сочи
Более трех недель волонтеры помогали атлетам и организаторам в возникающих вопросах. Ребята работали по нескольким функциям: приветствие, управление Прибрежной, Горной и Дополнительной горной Деревнями, протокол.
Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, активно помогая во время Игр ребята приобрели не только профессиональный, но и неоценимый жизненный опыт.
«Для меня волонтерство – это состояние души, отличное настроение и возможность приобрести новые навыки и умения. Каждый день наполнен новыми впечатлениями, знакомствами и возможностями. Олимпийские Игры навсегда останутся в памяти», - поделилась волонтер XXII Зимних Олимпийских Игр Мария Копаева.
Сейчас, по завершении Олимпиады, приморские волонтеры остаются в Сочи. Во время переоборудования Деревень их помощь также будет очень важна организаторам.
Кроме того, более 50 волонтеров Приморского края помогут в организации и проведении XI Паралимпийских Игр в Сочи.
Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Сочи сборная России заняла первое место, завоевав 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
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