Волонтеры Приморья успешно отработали на Олимпиаде в Сочи

Более трех недель волонтеры помогали атлетам и организаторам в возникающих вопросах. Ребята работали по нескольким функциям: приветствие, управление Прибрежной, Горной и Дополнительной горной Деревнями, протокол.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, активно помогая во время Игр ребята приобрели не только профессиональный, но и неоценимый жизненный опыт.

«Для меня волонтерство – это состояние души, отличное настроение и возможность приобрести новые навыки и умения. Каждый день наполнен новыми впечатлениями, знакомствами и возможностями. Олимпийские Игры навсегда останутся в памяти», - поделилась волонтер XXII Зимних Олимпийских Игр Мария Копаева.

Сейчас, по завершении Олимпиады, приморские волонтеры остаются в Сочи. Во время переоборудования Деревень их помощь также будет очень важна организаторам.

Кроме того, более 50 волонтеров Приморского края помогут в организации и проведении XI Паралимпийских Игр в Сочи.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Сочи сборная России заняла первое место, завоевав 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

ZRPRESS.RU, Владивосток.