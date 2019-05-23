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Владивосток признан беговой столицей России

23 Мая 2019, 13:40 | Приморье
Владивосток показал лучший результат среди 19 городов, принявших участие в акции
 
По итогам прошедшего 19 мая всероссийского полумарафона «ЗаБег» Владивосток признан беговой столицей России. Владивостокские любители пробежек в командном зачете показали наилучший результат в стране, набрав 35,49 баллов. Всего же участниками массового забега в приморской столице стали более 3 тысяч человек.
 
В этом году акция объединила 19 российских городов. В 2019 году в ней приняли участие около 70 тысяч бегунов. Одновременно по всей стране участники массового забега синхронно преодолевали дистанции в 2, 5, 10 км и полумарафон 21,1 км. По итогам соревнований Владивосток показал лучший результат среди всех городов, принявших участие в акции.
 
Отметим, что беговая столица России определяется по трем критерием отбора: среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города и средней скорости бега участников.
 
Примечательно, что в забеге принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители разных возрастов. Так, во Владивостоке самому младшему участнику в этом году было семь лет, а старшему - 94 года.
 
Напомним, что в 2019 году Владивосток принял участие в акции «ЗаБег» в третий раз. Ранее приморская столица дважды входила в число лауреатов этого всероссийского полумарафона. В 2017 году краевой центр занял второе место, в 2018 – третье.
 
 
 
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Теги: марафон  забег  акция 



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