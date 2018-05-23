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Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
В Афинах (Греция) завершился Чемпионат Европы по самбо среди мужчин и женщин. Заявки на участие в турнире подали более 300 спортсменов из 26 стран. Российская сборная была представлена сильнейшими самбистами страны, среди которых были приморские спортсмены Евгений Еремин и Маргарита Кравцова.
По результатам трехдневных схваток команда России завоевала 12 золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых наград, заняв первое место в общекомандном медальном зачете соревнований. Свой вклад в победу российских спортсменов внес воспитанник приморской школы самбо Евгений Еремин, который стал бронзовым призером чемпионата континента, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Евгений Еремин выступал в весовой категории до 52 килограммов среди мужчин. В первой встрече он одолел спортсмена из Литвы, но в полуфинале проиграл действующему чемпиону мира и Европы из Армении Тиграну Киракосяну. В схватке за третье место приморец со счетом 3:1 вырвал победу у соперника из Азербайджана и завоевал бронзовую медаль.
Евгений Еремин тренируется Артеме – в спортивном клубе «Мастер» под руководством Алексея Писаренко.
Маргарита Кравцова, выступавшая среди женщин свыше 80 килограммов, в призеры в этот раз не попала.
Так же три «бронзы» завоевали юные приморские самбисты на Первенстве России в городе Кстово Нижегородской области. Соревнования проходили среди юношей и девушек 12-14 лет и собрали более 400 спортсменов.
В составе сборной Приморья выступали 15 юношей и 11 девушек, но только троим спортсменам удалось подняться на пьедестал. Бронзовыми призерами стали Валерия Белоусова из Уссурийска, Ангелина Ковальская из Артема. Среди юношей до 71 килограммов третье место занял владивостокский спортсмен Елисей Шульгин.
Напомним, развитие массовой физической культуры и спорта – одно из поручений Президента России Владимира Путина.
Поддержку данного направления врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает одной из приоритетных задач. Глава региона заявил, что готов помогать развитию спорта в Приморье, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций.
Фото – федерация самбо России и Приморского края
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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