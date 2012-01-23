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Открытый чемпионат г. Находки по зимним трековым автогонкам выдал сенсацию
ВЛАДИВОСТОК, 23 января, ZRPRESS. В Приморском крае 21-22 января сразу два этапа открытого чемпионата г. Находки по зимним трековым автогонкам прошли на льду расположенного в черте города озера Лебяжье. Два дня здесь здесь висела снежная пыль от шипованных колес гоночных машин, на которых "нарезали круги" ведущие автогонщики Дальнего Востока.
Удобное расположение акватории озера дает ощущение специально подготовленного зимнего трека. У дороги, проходящей вдоль береговой черты на возвышенности, паркуются автомобили болельщиков, тут же находятся удобные кафе, - природа сделала хороший подарок находкинцам. Вероятно поэтому, автогонщики из Находки, постоянно тренируясь на удобной трассе, на сегодняшний день занимают лидирующие позиции в зимних автогонках на льду. Спортсменам из других городов в этом отношении намного сложнее. Во Владивостоке, например, в связи с запретом выезда на лед, вообще негде тренироваться и проводить соревнования. Поэтому результаты говорят сами за себя.
В двух этапах подряд первые два места на подиуме заняли пилоты из Находки, причем здесь не обошлось без маленькой сенсации. На втором месте, оставив позади себя более десятка гонщиков на трассе, оказалась единственная девушка, выступающая в самом зрелищном виде зимних гонок, – Елена Середа из команды Valvoline.
Автоспортом Елена занимается более пяти лет, и те, кто следит за событиями, помнят ее участие в соревнованиях на Змеинке по картингу и шоссейно-кольцевым автогонкам. Причем в картинге Середа выступали практически семейным коллективом, состоящим из пяти человек! В практике автоспорта России это, наверное, редкий и уникальный случай. В Находке она кумир у фанатов гонок: в городе продаются ее именные календари, а после соревнований приморская пилотесса долго раздает автографы своим поклонникам.
Лучший результат среди пилотов из Владивостока показал Сергей Заикин, представляющий команду "Оверс". Сергей ранее занимался картингом и даже выступал на чемпионате России. Ну а первое место по праву занял лучший гонщик Находки и организатор всех зимних этапов в этом городе Дмитрий Кирпун из команды "Энергия".
Гонки прошли при содействии Федерации картинга Владивостока, которая обеспечила судейство на этих соревнованиях. В перерывах между стартами на лед выезжали юные владивостокские картингисты, демонстрировавшие свое мастерство управления зимними картингами. В небе над озером летал парапланерист Николай Бондаренко из Владивостока, который приехал в Находку тоже по приглашению федерации картинга. По общему мнению участников и зрителей, ледовый праздник автоспорта в Находке удался!
Геннадий ИВАНЦОВ.
Итоги двух этапов открытого чемпионата г. Находки по зимним трековым автогонкам:
1-е место - Дмитрий Кирпун – Находка, "Энергия"
2-е место - Елена Середа – Находка, Valvoline
3-е место - Сергей Заикин – Владивосток, "Оверс"
Команды:
1-е место – Valvoline, Находка
2-е место – "Энергия", Находка
3-е место – "Филток", Владивосток
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