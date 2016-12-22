Куда на Дальнем Востоке направить лыжи?

Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.

Снежная продолжительная и мягкая зима характерна для прибрежных районов Камчатки, Сахалина, Магадана. И здесь уже давно обжитые горнолыжные спуски региональные власти стремятся вывести на современный уровень, создать конкурентные условия для занятий спортом и разнообразного зимнего отдыха. И речь теперь идет не просто о строительстве горнолыжных трасс, взят курс на создание полноценных зимних курортов, которые могут функционировать до шести месяцев в году. Спрос на зимний отдых именно в России и на Дальнем Востоке подогревается еще и экономическими обстоятельствами. Валютный курс делает для дальневосточников зарубежные поездки дорогим удовольствием. Да и зарубежные любители горных лыж, сноуборда с интересом смотрят сегодня на наши зимние курорты и базы. Тем более что их владельцы, поймав новый тренд, активно работают над сервисом, обеспечивая дополнительные возможности времяпрепровождения, выстраивают гибкую тарифную политику.

Накануне сезона «Дальневосточный капитал» решил изучить ситуацию. Конечно, пока еще дальневосточные базы не дошли до уровня азиатских курортов с теплыми полами в раздевалках, но все же общая инфраструктура активно развивается, увеличиваются количество и длина трасс.









В этом году две новые трассы запускает сахалинский «Горный воздух». Новые спуски готовят на арсеньевской базе «Восток» (Приморский край), на «Морозной» (Камчатка). Готовы к сезону горнолыжная база «Снегорка» в Магадане, база «Холдоми» в Комсомольске-на-Амуре.

Самую важную информацию о работе баз, о ценах и услугах можно узнать на их собственных сайтах. Самым продвинутым из них сегодня представляется интернет-сайт ГСК «Горный воздух», который существенно обновился и стал интерактивным. Через него можно онлайн заказать гостиницу, купить ски-пасс или выбрать себе полноценный тур, куда будет включена и цена перелета на остров.

Те, кто не хочет погружаться в тонкости покупки авиабилетов и бронирования мест проживания, могут воспользоваться помощью туристических агентств региона. Например, услугами Всероссийской сети «Билетур». Этот туроператор уже несколько лет является надежным партнером «Горного воздуха», отправляя сюда по несколько сотен туристов за сезон и предлагая несколько вариантов туров, включающих перелет, трансферы, проживание и ски-пасс. Причем комплект горнолыжного снаряжения сверх нормы багажа провозится бесплатно.

Учитывая близость «Горного воздуха» к аэропорту, самому городу, целому ряду современных гостиниц, можно рассчитывать на легкую логистику. Администрация спортивно-туристического комплекса заключила договоры с рядом гостиниц, связав их автобусным сообщением с «Горным воздухом».

На самой базе хорошо развита инфраструктура, там работает единственный на Дальнем Востоке гондольный подъемник, а кресельные подъемники оборудованы дополнительными местами для лыж. На курорте наибольшее количество трасс среди дальневосточных баз.

Следующей по популярности базой дальневосточного региона является база отдыха «Морозная». Расположена она в нескольких километрах от города Елизово. Здесь оборудовано 10 спусков, которые различаются по степени сложности. Работы по благоустройству территории продолжаются: недавно здесь заасфальтировали подъезд к базе, оборудовали автостоянку. Большинство гостей - местные жители, хотя «Морозная» становится все более популярным местом у дальневосточников, отмечают здесь и рост зарубежных гостей.

Одно из преимуществ для лыжников - карточка ски-пасс. Во время прохода на склон с нее считываются деньги, пользоваться ей можно в каждом следующем сезоне, при этом оставшиеся деньги с прошлого года не сгорают. При этом накануне сезона администрация базы предупредила, что в районе «Морозной» пока проблемы с безналичными расчетами. И это надо иметь в виду.

Недостаток базы в том, что рядом нет гостиниц, а поездка до Елизово или другого места базирования (нередко туристы останавливаются в базах, построенных на горячих источниках) занимает много времени. Добраться до базы можно на личном автомобиле либо на такси. По словам директора базы Виктора БОГУНА, в настоящее время прорабатывается вопрос о запуске автобусного маршрута из города до горы.

Зато на базе отдыха «Холдоми», которая находится в 40 км от Комсомольска-на-Амуре, есть гостиница и коттеджи. Одновременно здесь можно расположить до 250 человек. Сноубордистам в «Холдоми» понравится больше, чем лыжникам: здесь оборудован сноуборд-парк с перилами, рейлами, биг-эйром и отдельным подъемником. Ежегодно проводится сноуборд-лагерь. Гостям, живущим в гостинице, предоставляются бесплатные подъемы на склоны курорта. База включает около десяти километров трасс - от «зеленой» до «черной» категорий сложности.

Кстати сказать, «Холдоми» вошла в десятку рейтинга новых быстроразвивающихся горнолыжных курортов России и ближнего зарубежья, популярных для отдыха на Новый год. Рейтинг составлен по данным роста поиска и бронирований отелей RoomGuru.ru, «Холдоми» заняла восьмую строчку, ступенькой выше расположилась база «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

В Приморском крае самые снежные месяцы - февраль-март, однако это не мешает начать работу базе «Восток» в декабре. Она располагается в 5 км от города Арсеньева. Самый известный приморский горнолыжный курорт оборудован бесплатной автостоянкой. Добраться до него можно на автомобиле или такси. Ски-пассов нет, карточка на подъемник выдается, но в залог туристы оставляют 100 рублей. Разместиться на территории базы не получится, ближайшая гостиница находится в 4 км. Также не оборудованы трассы для беговых лыж, но есть трасса для сноутюбингов.

Зато на базе отдыха «Снегорка» в Магадане можно не только покататься, но и снять беседку, теплушку или домик. Зимний курорт построили недавно, и он стал местом притяжения отдыхающих. В спортивном центре имеются прекрасно обустроенные трассы, подходящие как для новичков, так и для более опытных горнолыжников. Наверх спортсменов доставляет бугельный подъемник. Отличное качество спусков обеспечивается ратраками. Также там можно прокатиться по снежным полям на лыжах за вездеходом, испытать острые ощущения спускаясь с горы в «Зорбе», покататься на коньках на ледовом катке или скатиться с горы на тюбинге.

Словом, любителям активного зимнего отдыха на Дальнем Востоке есть где испытать жажду скорости и насладиться удивительными снежными панорамами. Правда, стоит поторопиться: привлекательных тарифов на перелет и мест в гостиницах на базах региона остается все меньше.

Иван КРЫШАН.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год.