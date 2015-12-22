"Южноприморский" растит чемпионов

На открытом чемпионате Владивостока по сумо, который проходил в ноябре этого года (участвовали 140 спортсменов), команда из спортивной федерации «Южноприморский» взяла 13 чемпионских наград в разных возрастных и весовых категориях. Владислав Ушаков стал чемпионом в абсолютной весовой категории. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

С первых дней образования краевой Федерации самбо, бокса и сумо «Южноприморский», объединившей спортсменов Надеждинского района, Артема и южных территорий края, ее возглавляет Юлия Пак, она же президент Всемирной молодежной федерации тхэквондо (WTF).

Благодаря удачному содружеству бизнеса и спорта у ребят есть возможность заявить о себе на самом высоком уровне. Участие команды в чемпионатах России, Европы, мира (!) состоялось благодаря мощной спонсорской поддержке Союза предпринимателей «Южноприморский».

Нынешний, 2015 год для борцов сумо стал особенно «урожайным». В городе Шауляе (Латвия) в мае проходило первенство Европы по борьбе сумо, где принимали участие 100 ведущих сумоистов из 15 стран. Успех спортсменов из «Южноприморского», впервые выступавших в составе сборной команды России, - они стали чемпионами Европы, вызвал удивление и восхищение у столичных тренеров. Восемнадцатилетний Карен Талалуев взял золото в весовой категории 60 кг. Титул чемпиона получил Кирилл Кальгофер (весовая категория - 70 кг, возрастная группа до 24 лет). Восемнадцатилетний Владислав Ушаков завоевал призовое 3 место (весовая категория до 92 кг). Он же, выступая на чемпионате мира в Осаке (участвовали 300 спортсменов из 30 стран) занял почетное пятое место, победив многих борцов сумо в весовой категории до 220 кг.

В апреле этого года на Чемпионате России (г.Чехов) эти же спортсмены показали отличные результаты, поднявшись на высшие степеньки пьедестала. Сейчас ребята готовятся к соревнованиям на первенство Дальнего Востока, которые пройдут в феврале 2016 года.

- Уверен, если к 2020 году сумо включат в Олимпийские игры, наших ребят будут рассматривать как кандидатов в олимпийскую сборную России, - говорит Владимир Халанский, мастер спорта международного класса, тренер этих спортсменов. - В секции восточных единоборств занимаются около 150 человек, среди них есть перспективная группа будущих чемпионов.

- Спорт, особенно восточные единоборства, - это не только здоровый образ жизни, но прежде всего воспитание характера, раскрытие духовного потенциала человека, особая культура жизни, - говорит Юлия Пак. - Вот почему так важно, что в спортзалы приходят подростки, молодежь. Бизнес должен всячески поддерживать спорт - это вклад в наше будущее. Сегодня новый облик приобретают спортивные объекты Надеждинского района, на очереди строительство большого спортивного комплекса. Значит, вырастим новых чемпионов!

Хочу поздравить приморцев с наступающим Новым годом! Пусть 2016-й будет счастливым и щедрым на победы во всех областях деятельности. Новых золотых достижений нашим спортсменам!

Татьяна ИВАНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: Светланы АЛЕМБАЕВОЙ.