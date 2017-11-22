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Продажи билетов на Олимпиаду в Южной Корее идут слабее, чем в остальном мире
Непредсказуемая Северная Корея пугает посетителей зимних Олимпийских игр
Менее чем три месяца осталось до открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчане и в связи с этим, Южная Корея надеется, что «Игры» привлекут большое количество посетителей из-за рубежа, несмотря на скрытого и непредсказуемого соседа на севере, находящегося всего в 50 милях от места проведения мероприятия, пишет cnbc.com.
Организаторы заявили, что по состоянию на 16 ноября, они продали лишь 41% от заявленной ранее цели продаж в общем количестве 1,06 миллиона билетов. Примечательно, что, продажи в Южной Корее куда слабее, чем в остальном мире.
Анбритт Стенгеле, основательница туристического агентства Sports Traveler, в Чикаго, отметила, что ранее никогда не видела такого вялого рынка.
«Интерес к этой Олимпиаде очень низок», - сказала Стенгеле. «У нас была Олимпиада в Сочи (Россия) в 2014 году, и да, возможно этот уровень спроса был немного ниже, чем в Ванкувере (в 2010 году, но этот уровень еще ниже, чем в Сочи. Я бы просто классифицировала его как чрезвычайно низкий интерес к мероприятию. Продажи просто застопорились».
Она и другие туристические агенты указывают на следующие факторы, связанные с кризисом продаж, такие как: опасения агрессии Северной Кореи, отсутствия игроков НХЛ и просто о пользе поездки на вышеуказанное мероприятие.
Стенгель подчеркнула, что угроза Северной Кореи является основным фактором, поскольку глобальная напряженность набирает обороты воинственными угрозами со сторон президента Трамп и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В этом году Ким уже провел рекордное количество испытаний баллистических ракет, а также планирует провести испытания своего самого мощного на сегодняшний день, ядерного оружия. Оба лидера заявили, о том, что уничтожат страны друг друга, если кто-то из них отважится нанести первый удар.
Кроме того, у Северной Кореи есть огромный военный арсенал вооружений, предназначенный для военных действий с Южной Кореей, что и делает вероятность враждебного инцидента на Олимпийских Играх такой высокой. Некоторые закаленные олимпийские путешественники также отказываются прилетать в столицу, а затем добираться до места событий более чем в 140 миль от отеля.
«Они теряют новь в гостиничном номере в Сеуле», - сказала Стурджле. «Это само по себе вызвало большой отклик у наших постоянных клиентов, которые привыкли, сходя с трапа самолета сразу же отправляться на место проведения мероприятия.
Она также отметила, что туристов волнуют такие вопросы, как будет ли туристическая страховка покрывать стоимость услуг в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций, связанных с Северной Кореей и будет ли проблема с размещением в именитых отелях и туристических сетях в столице.
Новая скоростная железнодорожная линия, которая будет открыта к концу года, отправляется прямо из аэропорта Инчхон в город Ганнунг, город-центр ледовых видов спорта, дорога будет занимать чуть более двух часов. От центра Сеула до Пхёнчана, где будут проводиться соревнования по сноуборду и церемонии открытия и закрытия, время в пути составит около полутора часов. Организаторы предполагают, что большинство посетителей отправятся на Олимпиаду из Сеула.
Поисковая система планирования путешествий KAYAK также сообщает о более низком интересе к поездкам в Пхенчжан по сравнению с летними играми 2016 года в Рио-де-Жанейро.
По словам Дэвида Соломито, вице-президента североамериканского отдела KAYAK, в течение четырех-шести месяцев до начала Игр, KAYAK обнаружил лишь 63% запросов с пометкой «Пхенчхан дата проведения Игр». У Рио же в 2016 ом, за тот же период времени, запросы составляли 111%.
«Можно с уверенностью сказать, что при том, что оба направления интересны пользователям только как места проведения Олимпийских Игр, именно направление Рио все же добилось более высокого спроса на поездки», - сказал Дэвид Соломито, вице-президент североамериканского отделения KAYAK.
Но стоить отметить, что не только американские гости не хотят посещать Игры. По данным Корейской туристической организации, международный туризм в Южной Корее в 2017 году стал еще более провальным, при этом количество прибывших за первые девять месяцев этого года сократилось почти на 24%.
Южная Корея так же страдает от катастрофического спада туристов из Китая. Причиной стало дислоцирование системы противоракетной обороны США в мае прошлого года на территории Южной Кореи.
Китай, который утверждает, что мощные радары, используемые с системой THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) могут использоваться для шпионажа, выражая недовольство, запретил своим гражданам посещать Южную Корею.
На прошлой неделе после встречи на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Китая Си Цзиньпин, объявили, что они будут работать над нормализацией отношений между двумя странами.
Организаторы Игр уверены в достижении своих целей и рассчитывают на создание еще большего импульса вокруг Игр. Увеличилось количество рекламных и общественных мероприятий, поскольку Олимпийский факел уже начал свою эстафету по всей стране с 1 ноября. Так же для продвижения популярности Игр, организаторы привлекают знаменитых артистов и дают постоянный поток видео рекламы по телевиденью и метро Сеула.
«Корейцы, как известно, покупают все в последнюю минуту, поэтому ожидаются увеличения продаж в несколько этапов», - сказала Нэнси Пак, пресс-секретарь Оргкомитета Игр Пхенчхан. «Мы считаем, что внимание вокруг Игр будет только нарастать».
Стенгеле сказала, что ожидает роста интереса в декабре и январе, так как многие события имеют окончательную квалификацию в это время, поклонники уже будут точно знать, какие именно спортсмены собираются конкурировать в самых популярных и сложных спортивных соревнованиях, таких как, фигурное катание.
Хван Хе Ми, редактор одной издательской компании в Сеуле сказала, что недавно заметила большее информации об Олимпийских играх, которая вызвала у нее интерес. Но пока она остается одной из немногих поклонников Игр в Южной Корее.
«Если мне удастся, я пойду», - сказала она. «Если у меня не будет возможности, я не пойду. Но даже если я не пойду, я все же горжусь, что Корея проводит Олимпиаду уже второй раз. Надеюсь, и на этот раз все пройдет удачно».
По материлам Сnbc.com
Елена Хлоева.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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