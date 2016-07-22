Во Владивостоке в выходные пройдет первый этап по велоспорту-шоссе

В субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, во Владивостоке пройдет 1-й этап кубка города по велоспорту-шоссе. Приморская федерация велоспорта проведет две шоссейные велогонки на Русском острове, на участке автодороги от поселка Аякс до поселка Канал.

В субботу, 23 июля, пройдет индивидуальная гонка на время с раздельного старта. Протяженность дистанции: 1 круг - 8 км. Начало регистрации в 9:30 часов, старт гонки в 11 часов. Предварительная регистрация на сайте организаторов.

В воскресенье, 24 июля, пройдет индивидуальная личная гонка с общего старта протяженностью 8 кругов - 64 км. Начало регистрации в 9:30 часов, старт гонки в 11 часов. Предварительная регистрация на сайте организаторов.

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 23 лет и старше и имеющие медицинский допуск и страховку от несчастных случаев. Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами от Приморской краевой федерации велосипедного спорта.

За более подробной информацией можно обращаться к исполнительному директору федерации Алексею Миклухину, тел. +7 914 690-53-42.