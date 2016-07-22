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Чемпионат мира по аквабайкам в пятый раз пройдет в Приморье

22 Июля 2016, 10:00 | Приморье

Чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках «Русский Гран При» в пятый раз пройдет в Приморье. Как сообщает деловя газета "Золотой Рог", престижная и зрелищная гонка стартует 10 августа на водной станции ТОФ во Владивостоке.

С 10 по 14 августа Приморье в пятый раз примет чемпионат мира по аквабайкам «Русский Гран При-2016». Самое зрелищное спортивное событие сезона с нетерпением ждали его многочисленные поклонники.

В свой первый юбилей приморский чемпионат по ралли-рейду на аквабайках сменит стартовую площадку, но сохранит уникальный маршрут.

«Старт и финиш заездов в этом году будут проходить на базе Центрального Спортивного Клуба Армии, ранее известной, как водная станция Тихоокеанского флота. Это центр города, и зрелищные гонки смогут увидеть больше гостей и жителей Приморья. Маршрут аквабайкеров пройдет вокруг островов Русский и Попов, а также вдоль побережья полуострова Муравьёва-Амурского. За пять дней соревнований спортсменам предстоит преодолеть более 500 километров, которые будут поделены на отрезки различной протяжённости. Многообразные ветровые и волновые условия преподнесут немало сюрпризов и сделают этот маршрут, как всегда, по-настоящему экстремальным и захватывающим приключением», – отметили в Федерации водно-моторного спорта Приморского края.

Как отметили организаторы, приморская дистанция уникальна по протяженности и условиям, именно поэтому испытать себя в регион приезжают лучшие спортсмены со всего мира.

В этом году за чемпионский титул традиционно сразятся ведущие спортсмены как минимум  из одиннадцати стран мира.

«Это Россия, Франция, Португалия, Бельгия, Мартиника, Австралия, США, Корея, Китай, Таиланд и Великобритания. Среди иностранных участников ралли-рейда особого внимания заслуживает мировой фаворит гонок на выносливость француз Жан Бруно Пасторелло, дважды становившийся победителем Русского Гран При. Для  него это будет уже четвёртый визит во Владивосток», – добавили представители федерации.

Знаменитый спортсмен неоднократно отмечал высокий уровень соревнований.

«Я каждый раз с большим удовольствием принимаю приглашения посетить Приморский край для участия в этом ралли-рейде. В это время года здесь отличная погода, заезды проходят в окружении поразительных пейзажей. Владивосток – прекрасный город, русский – удивительный остров, уровень организации чемпионата в Приморье на предельной высоте. И я уверен, что с каждым годомсюда будет приезжать все больше спортсменов международного уровня», – отметил прошлогодний победитель гонки Жан Бруно Пасторелло.

По словам президента Международной ассоциации водно-моторного спорта (IJSBA) Скотта Фрэйзера,  Русский Гран При отвечает лучшим мировым стандартам.

«По зрелищности, уровню организации соревнований, сложности маршрута и составу участников ралли-рейд Русский Гран-при отвечает лучшим мировым стандартам, а радушие местных жителей и великолепная приморская природа делают эти соревнования одними из наиболее массовых и любимых среди иностранных спортсменов. Русский Гран При – это отражение мирового успеха в развитии водно-моторного спорта. Мы хотим, чтобы приморский чемпионат стал самым значимым событием в мире по аквабайкам», – подчеркнул Скотт Фрэйзер.

Помимо насыщенной спортивной программы организаторы приготовили массу сюрпризов и развлечений. Так, в рамках чемпионата снова пройдет полюбившееся приморцам костюмированное шоу по прыжкам в воду. В прошлом году шуточный конкурс собрал несколько десятков участников и тысячи зрителей. Под одобрительный смех и аплодисменты в воду летели, ныряли и плюхались мультяшные герои, русалки, рыцари, ковбои и другие персонажи. Жюри оценивало не только сценический костюм участника, но и артистичность, и исполнение прыжка.

Кроме того, федерация водно-моторного спорта края традиционно проведет соревнования среди детей и морской биатлон.

Организаторами чемпионата по аквабайкам выступают Федерация водно-моторного спорта Приморского края, Центральный Спортивный Клуб Армии (ЦСКА),  международная федерация гонок на аквабайках IJSBA при поддержки командования Тихоокеанского флота России.  

Отметим, в прошлом году в чемпионате Русский Гран При приняли участие 24 экипажа из 14 стран мира. За пять дней они преодолели 1000 километров вокруг острова Русский. Победителем гонки стал французский спортсмен Жан Бруно Пасторелло. В 2014 году чемпионский титул взял президент Федерации водно-моторного спорта края Юрий Рябко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото администрации ПК.

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Теги: чемпионат  аквабайк  гонка 



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