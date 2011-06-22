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Приморские самбистки вошли в состав сборной России
Приморские самбистки Татьяна Зинченко и Полина Рубель вошли в состав сборной команды России и готовятся принять участие в Чемпионате Мира, который пройдет в ноябре 2011 года в Литве.
Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту, девушки из Приморья смогли добиться таких результатов благодаря победам на Чемпионате России и Европы по самбо.
Так, на Чемпионате Европы по самбо воспитанница Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» Полина Рубель завоевала бронзовую медаль.
В Чемпионате России приняли участие сразу три приморских самбистки - Татьяна Зенченко, Полина Рубель и Яна Костенко. Завоевав 2 командное место из более чем 34 субъектов РФ, в личном зачете спортсменки также подтвердили свое мастерство.
В копилку заслуженного мастера спорта, чемпионки Мира и двукратной чемпионки Европы Татьяны Зенченко добавилась еще одна золотая медаль. У мастера спорта международного класса, чемпионки Мира и Европы Полины Рубель – серебро. Яна Костенко заняла 5 и 6 место в весовой категории 60 килограмм.
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