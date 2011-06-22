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Приморские спортсмены вернулись с Первенства России по легкой атлетике
22 Июня 2011, 23:56 | Приморье
Легкоатлеты Приморья успешно выступили на Первенстве России, заняв второе общекомандное место.
Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, в личном зачете наиболее успешно выступил Леонид Хомич. Он выиграл золотую медаль в восьмиборье. Тренируют спортсмена - Татьяна Кузина и Юлия Загинай.
Федор Кисельков занял третье место в беге на 100 метров и четвертое место в беге на 200 метров. Юрий Леднев завоевал серебро в беге на 400 метров с барьерами. Александра Киреева - четвертое место в беге на 2 тысячи метров с препятствиями.
Напомним, Первенство России по легкой атлетике проходило в Чебоксарах. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки от 18 лет.
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