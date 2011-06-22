Приморские спортсмены вернулись с Первенства России по легкой атлетике

Легкоатлеты Приморья успешно выступили на Первенстве России, заняв второе общекомандное место.

Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, в личном зачете наиболее успешно выступил Леонид Хомич. Он выиграл золотую медаль в восьмиборье. Тренируют спортсмена - Татьяна Кузина и Юлия Загинай.

Федор Кисельков занял третье место в беге на 100 метров и четвертое место в беге на 200 метров. Юрий Леднев завоевал серебро в беге на 400 метров с барьерами. Александра Киреева - четвертое место в беге на 2 тысячи метров с препятствиями.

Напомним, Первенство России по легкой атлетике проходило в Чебоксарах. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки от 18 лет.