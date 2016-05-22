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В воскресенье на картодроме "Змеинка" во Владивостоке пройдет второй этап чемпионата города по картингу

22 Мая 2016, 10:00 | Приморье

В предстоящее воскресенье, 22 мая, на картодроме «Змеинка» во Владивостоке пройдет второй этап чемпионата города по картингу. Поддержать любимых пилотов приглашаются жители и гости приморской столицы. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Спортсмены посоревнуются на картах таких классов, как «Rotax Max», «Rotax Mini», «Parilla mini», «Parilla micro», «Micro» и «Comer 50». Лучшие пилоты будут отмечены кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

Программа соревнований 22 мая 2016 года:

11:30 – 12:30 – Тренировочные заезды;

12:30 – 13:30 – Квалификационные заезды;

13:30 – 13:50 - Официальное собрание водителей и заявителей (построение);

14:00 – 17:00 – Финальные заезды;

17:00 – 17:30 – Подведение итогов. Технический контроль (вскрытие);

17:30 – 17:50 – Награждение участников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: змеинка  соревнование  картинг 



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Комментарии

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