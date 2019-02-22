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Болеем за наших: Во Владивостоке "Адмирал" встречает "Амур"

22 Февраля 2019, 13:56 | Приморье

В Приморье хоккеисты «Адмирала» получили 2 000 постов поддержки от болельщиков в Instagram

Компания «МегаФон» подводит итоги проекта «Победа начинается с тебя», во время которого приморские болельщики могли поддержать спортсменов хоккейной команды «Адмирал» во время домашних игр.

Чемпионат игр КХЛ – одно из важнейших спортивных событий России, и во Владивостоке хоккейные баталии неизменно привлекают внимание любителей спорта. В числе сильнейших команд страны за честь своего региона сражается и «Адмирал». Приморский клуб славится своей неуступчивостью и бойцовыми качествами, но в этом сезоне удача не всегда была на стороне «моряков». В конце прошлого года, чтобы поднять настроение болельщиков и помочь им поддержать любимую команду в стремлении не сдаваться, компания «МегаФон» организовала акцию. Любой зритель, пришедший на одну из игр заключительной части регулярного чемпионата, имел возможность оставить свои пожелания для игроков «Адмирала» на шайбах арт-инсталляции, установленной в фойе «Фетисов-Арены», сделать фото в хоккейной тематике и выложить его Instagram с хештегом #победаначинаетсястебя. Эту фотографию, мгновенно распечатанную с помощью высоких скоростей оператора на Insta-принтере, также можно было забрать с собой на память об игре. Примечательно, что первый же день акции был ознаменован уверенной победой «Адмирала».

 


 

 

 

 

 

За 2 месяца и 12 игр в соцсети было опубликовано почти 2 000 постов поддержки любимой команде, было подписано около 1000 шайб. «Мы вас любим!», «Только вперед!», «Не сдавайтесь», персональные пожелания своим кумирам – каждый болельщик, как мог, старался ободрить любимую команду. Кроме того, в рамках проекта для всех болельщиков прошла автограф-сессия защитника «Адмирала» Михаила Патрикеева.

«МегаФон» давно поддерживает российский хоккей, а уж в Приморье этот вид спорта в последние годы снискал особую любовь, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Начало каждого сезона болельщики ждут, изучают календарь игр, корректируют планы с учетом наиболее ожидаемых из них. Мы знаем, что поддержка трибун очень важна игрокам, и чтобы хоккеисты приморской команды в этом сезоне смогли в полной мере почувствовать тепло болельщиков, их искренность и участие, мы и организовали эту акцию. Кстати, за период ее проведения «моряки» смогли подняться на 2 пункта турнирной таблицы – как знать, простое ли это совпадение или нет».

У вас тоже еще есть возможность поддержать любимых хоккеистов, отправить им ободряющие слова и сделать памятное селфи в фотозоне «МегаФона» «Победа начинается с тебя!» – сегодня состоится последняя игра нынешнего сезона, и на льду «Фетисов Арены» «Адмирал» встретится с хабаровским «Амуром». Болеем за наших!

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: победаначинаетсястебя  амур  адмирал 



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