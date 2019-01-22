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"Терминал Астафьева" совместно с администрацией Приморья прорабатывают пути финансового оздоровления ФК "Луч"
До 30 января в РФС будет представлен план финансового оздоровления ФК «Луч»
ОАО «Терминал Астафьева» и Администрация Приморского края начиная с ноября 2017 г. ведут совместную работу по финансовому оздоровлению ФК «Луч». Общий объем инвестиций со стороны ОАО «Терминал Астафьева» составил более 300 млн рублей. Эти средства позволили погасить многомесячную задолженность по заработной плате игроков и сотрудников клуба, реструктуризировать накопившуюся задолженность перед кредиторами и продолжить участие в футбольном первенстве.
Вместе с тем, допущенные прежним руководством в период 2012-2017 г. финансовые злоупотребления ставят клуб на грань банкротства в связи с нарастающими за счет пени долгами по налоговым платежам. Общий объем текущей задолженности составляет более 380 млн. рублей. Помимо этого, прежнее руководство клуба оказалось неспособно отчитаться за полученную субсидию из краевого бюджета в размере 65 млн. рублей. Отсутствие отчетных документов фактически означает нецелевое расходование бюджетных средств и влечет за собой правовые последствия для клуба, вплоть до возбуждения уголовных дел.
Кроме того, данная ситуация фактически лишает возможности использовать денежные средства на развитие футбольного клуба и реконструкцию спортивной инфраструктуры.
В текущих обстоятельствах совместно с Администрацией Приморского края проводятся регулярные консультации и выбор вариантов урегулирования ситуации. Первоочередная задача, которая стоит перед руководством клуба – урегулирование вопросов взыскания задолженности со стороны кредиторов (в частности - ВГУЭС, компания «Гейминг-групп» и другие). Проводятся регулярные консультации с Российским Футбольным Союзом, чтобы предотвратить фактическую ликвидацию клуба. По итогам консультаций, до 30 января в РФС будет представлен план финансового оздоровления ФК «Луч».
Фото с сайта ФК «Луч».
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