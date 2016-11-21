В пригороде Владивостока через неделю заработает популярная горнолыжная база

Три горнолыжные базы Приморья уже открыты для желающих насладиться зимними развлечениями, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Жители и гости Приморья могут насладиться зимними развлечениями. Начали работать три горнолыжные базы: «Грибановка» (с. Анисимовка) и «Снежная» (пос. Лукьяновка, Шкотовский район), а также горнолыжный склон Алексеевский (пос. Сергеевка, Партизанский район).

Как сообщили в краевом департаменте туризма, на прошедших выходных приморцам стали доступны такие виды зимнего досуга, как лыжи, сноуборд, и катание на тюбингах и санках.

18 ноября в "Грибановке" склон откроли на треть, а вот уже в следующие выходные, 26 и 27 ноября, он начнет работать в полную силу. Здесь развлечения и отдых больше всего подойдут для лыжников и сноубордистов. Горнолыжный склон Алексеевский также откроется в предстоящие выходные, он рассчитан, в основном, на новичков. В прошлом году здесь был установлен шваберный подъемник и впервые применена снежная пушка. Горнолыжная база “Снежная” в Лукьяновке заработала еще ранее.

Ближайшее открытие других популярных горнолыжных баз в крае: 26 ноября – «Комета» в пригороде Владивостока, начало декабря – «Синяя сопка» в Артеме и середина декабря – «Восток» в Арсеньеве.

Напомним, в настоящее время в Приморье действует туристско-информационный центр, в котором можно получить консультацию об объектах культурного наследия, памятниках природы, туристических маршрутах, транспортных услугах, гостиницах, культурных и спортивных событиях в жизни Владивостока и Приморского края. Консультанты предоставляют сведения туристам, в том числе, на иностранных языках.