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В пригороде Владивостока через неделю заработает популярная горнолыжная база
Три горнолыжные базы Приморья уже открыты для желающих насладиться зимними развлечениями, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Жители и гости Приморья могут насладиться зимними развлечениями. Начали работать три горнолыжные базы: «Грибановка» (с. Анисимовка) и «Снежная» (пос. Лукьяновка, Шкотовский район), а также горнолыжный склон Алексеевский (пос. Сергеевка, Партизанский район).
Как сообщили в краевом департаменте туризма, на прошедших выходных приморцам стали доступны такие виды зимнего досуга, как лыжи, сноуборд, и катание на тюбингах и санках.
18 ноября в "Грибановке" склон откроли на треть, а вот уже в следующие выходные, 26 и 27 ноября, он начнет работать в полную силу. Здесь развлечения и отдых больше всего подойдут для лыжников и сноубордистов. Горнолыжный склон Алексеевский также откроется в предстоящие выходные, он рассчитан, в основном, на новичков. В прошлом году здесь был установлен шваберный подъемник и впервые применена снежная пушка. Горнолыжная база “Снежная” в Лукьяновке заработала еще ранее.
Ближайшее открытие других популярных горнолыжных баз в крае: 26 ноября – «Комета» в пригороде Владивостока, начало декабря – «Синяя сопка» в Артеме и середина декабря – «Восток» в Арсеньеве.
Напомним, в настоящее время в Приморье действует туристско-информационный центр, в котором можно получить консультацию об объектах культурного наследия, памятниках природы, туристических маршрутах, транспортных услугах, гостиницах, культурных и спортивных событиях в жизни Владивостока и Приморского края. Консультанты предоставляют сведения туристам, в том числе, на иностранных языках.
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