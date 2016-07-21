Спортсмены из Приморья прославили ДФО на играх "Дети Азии"

Золотую медаль в личном первенстве по тхэквондо, две серебряные и одну бронзовую награду по самбо привезли домой уссурийские спортсменки из Якутска, где прошли международные спортивные игры «Дети Азии». Также, благодаря упорству приморских девушек, сборная Дальнего Востока заняла первое командное место по самбо, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

С 5 по 17 июля в Якутске проходили международные спортивные игры «Дети Азии», которые, как и олимпийские игры, проводятся каждые четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В соревнованиях приняли участие три тысячи делегатов из 38 стран. Несмотря на огромное количество соперников, уссурийские спортсмены сумели пробиться на пьедестал чемпионов в таких видах единоборств, как тхэквондо и самбо.

- Сборная Дальнего Востока заняла первое командное место по самбо среди всех стран и регионов, благодаря чему мы поднялись на восьмую позицию в общем рейтинге игр. Наши уссурийские девочки, мои воспитанницы, внесли свой вклад в общее дело: мы заработали две серебряные и одну бронзовую медали, - рассказала чемпионка мира по самбо Кристина СТАШКЕВИЧ.

Спортсменка Федерации тхэквондо Уссурийского городского округа Элла БОРИСОВА, в свою очередь, вызвала гордость всех уссурийцев и, конечно, своего тренера Александра ЛИ, заняв первое место на престижных международных соревнованиях в Якутске.

Элле 16 лет, она занимается тхэквондо с раннего детства. На играх «Дети Азии» она выступала в категории «от 63 кг». Первый поединок девушка победно провела со спортсменкой из Вьетнама, второй - с россиянкой, представительницей сборной Сибирского федерального округа, а финал выиграла у спортсменки из Китая. Следующая цель девушки – победа на первенстве России. Успешное преодоление этого этапа позволит ей войти в состав сборной России и откроет путь на чемпионаты Европы и мира.

Тренер чемпионки Александр Ли не смог поехать на игры «Дети Азии», так что девушке пришлось труднее без поддержки своего наставника. Но ее блистательный выигрыш говорит о том, что Элла была абсолютно готова и правильно настроена. За хорошую подготовку спортсмена тренер тоже был награжден медалью и дипломом.

Спортсменка и тренер от лица всей Федерации тхэквондо УГО благодарят за помощь и отзывчивость фонд социально-экономической поддержки «СУЭК - регионам» и депутата Законодательного собрания Приморского края Валерия КАНА.

- Уссурийск становится кузницей первоклассных спортсменов. Наши тхэквондисты и самбисты всегда показывают высокий уровень мастерства как на местных соревнованиях, так и на международных. Приятно, что высоких результатов в этих видах боевых искусств наравне с юношами достигают и девушки. Победа уссурийских спортсменок в Якутске говорит сама за себя: в нашем городе сформировалась отличная база для занятий и реализации ребенка в спорте. Во многом это заслуга главы УГО Николая РУДЯ. Он всячески поддерживает спортивные федерации города. Кроме этого, помощь нашим спортсменам оказывает фонд социально-экономической поддержки «СУЭК - регионам». Совместными усилиями мы делаем Уссурийск перспективным для спортсменов, - отметил Валерий Кан, депутат

Законодательного собрания Приморского края.