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Все побежали, и край побежал

21 Мая 2019, 16:00 | Приморье

Приморье поучаствовало во всероссийской оздоровительной акции «ЗаБег»

 

19 мая во Владивостоке прошел беговой марафон, в котором приняли участие более 3500 человек. Участниками акции стали жители Приморья, Дальнего Востока и центральных регионов страны.

Старт «ЗаБега» состоялся одновременно во всех городах страны. Синхронный старт - уникальная черта Всероссийского полумарафона. В этом году участие в акции принимали 18 городов: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Курск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Старый Оскол, Углич, Уфа, Тула, Пермь. Такая массовость позволит организаторам подать заявку в книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный забег в мире. В прошлом году Владивосток занял третье место в битве за звание беговой столицы страны.

В 15:30 состоялся детский забег на 2 км. В 16:00 стартовали две группы бегунов: на дистанции в 10 и 21,1 км. В 17:00 был проведен забег на 5 км. Общее настроение участников можно охарактеризовать как приподнятое. Некоторые участники бежали парами или командами от своих компаний. Один марафонец совершал забег в костюме тигра. Были и герои: мужчина на костылях и мужчина в инвалидной коляске, принявшие участие в забеге на 5 км. Самой необычной командой были отец с маленьким сыном в коляске, преодолевшие дистанцию в 10 км.

За мероприятием с удовольствием наблюдали гости из азиатских стран: Южной Кореи, Китая и Японии. Они фотографировали площадку и бегунов, создавали посты в социальных сетях и радостно приветствовали финалистов забега.

 


 

 

 

 

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в акции и пробежал 21,1 км вместе с организатором мероприятия Ксенией Шойгу. «Мы видим, что с каждым годом все больше приморцев занимаются такими доступными видами спорта, как забеги или заплывы, - рассказал Олег Кожемяко. - Это возможно для людей разных возрастных категорий. Бег - самый доступный вид спорта. Он укрепляет работу сердечно-сосудистой системы, улучшает настроение и здоровье.

 


 

 

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы мы будем развивать это направление. Планируем построить спортивные площадки во дворах, чтобы к бегу добавились еще и занятия спортсменов с собственным весом».

Фото автора

Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: забег  марафон  спорт 



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  • Псевдоним16:07, 21.05.2019#

    Лелетки-проститутки

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