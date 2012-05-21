Арсеньевцы победили в спартакиаде допризывников

ПРИМОРЬЕ, 21 мая, ZRPRESS. В Арсеньеве завершилась краевая спартакиада среди допризывной молодежи. Первое место в спартакиаде завоевали арсеньевцы. Второе место по итогам спартакиады молодежи допризывного возраста Приморского края – у команды из г. Фокино, на третьем месте – команда Яковлевского района.

Всего в соревнованиях приняли участие семь команд из городов и районов края. В состав каждой команды вошли по 9 юношей и 4 девушки в возрасте 15-17 лет. В течение трех дней около 150-ти будущих защитников Отечества состязались в таких дисциплинах как военная подготовка (сборка-разборка автомата Калашникова, смотр строевой песни), восьмиборье (бег, прыжки в длину с места и с разбега, плавание, подтягивание и отжимание, метание гранаты, стрельба), пейнтбол, военизированная эстафета.

Краевая спартакиада допризывной молодежи является вторым этапом всероссийских соревнований. Победитель этих состязаний – арсеньевская команда - представит край на спартакиаде Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».