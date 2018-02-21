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"Ростелеком" предлагает 25% скидку на подписку "Весь футбол"
Накануне Дня защитника Отечества «Ростелеком» предлагает клиентам подключить пакет телеканалов «Весь футбол» с 25% скидкой. С этой подпиской зрителям доступны матчи Российской Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионаты Англии, Германии, Италии и Испании.
«Весь футбол» включает телеканалы «Наш футбол», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3». Стоимость пакета со скидкой составляет 449 рублей в месяц. Акция продлится до 31 августа 2018 года.
«Наш футбол» – это обзоры, аналитические передачи и авторские программы, в которых лучшие спортивные комментаторы разбирают матчи, тренерские замыслы и спорные эпизоды.
- «Матч! Футбол 1» является обладателем премий «Hot Bird TV Awards-2002», «Большая цифра-2010», «Золотой луч-2011», «Золотой луч-2013» как лучший спортивный канал.
- Зрителей канала «Матч! Футбол 2» ждут захватывающие матчи европейских национальных чемпионатов. Кроме прямых эфиров, канал показывает повторы самых интересных матчей недели в удобное время и футбольные новости.
- «Матч! Футбол 3» – это канал круглосуточного вещания, доступный в формате высокой четкости (HD).
«В этом году в России пройдет чемпионат мира по футболу. Самое время подключить этот пакет и следить за соревнованиями не выходя из дома. Кроме этого, пользователям «Интерактивного телевидения» доступно более 230 телеканалов и 3000 фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат», – отметил Антон Гриднев, директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком».
Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте www.rt.ru в разделе «Интерактивное ТВ», в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8-800-1000-800.
«Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Абонентам «Интерактивного ТВ» доступен максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:
- «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;
- «Видеопрокат» предлагает к просмотру около 3 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;
- «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);
- «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.
Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома» – услуга «Управление просмотром» предоставляется без дополнительной платы на срок от двух месяцев в зависимости от региона.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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